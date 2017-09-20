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Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: директор Амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарёв

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: директор Амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарёв

21 сентября, гостем утреннего «Эха Москвы в Благовещенске» станет директор Амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарёв. С ним поговорят о работе учреждения, о том, как в области обстоят дела с кадрами, специалистами, их подготовкой и трудоустройством. Ведущие эфира – Алексей Воскобойников и Илья Кутырёв.

В полуденном эфире выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Ведущий – Михаил Митрофанов. Ведущие дневного разворота – Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162)31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162)333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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Комментарии
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    2 часа назад

    Вопрос к Евгению - каков был порядок действий и мотивация в появлении не территории колледжа православного храма. Чья это была идея и чем она мотивировалась?

  • Братеев

    Братеев
    43 минуты назад

    пусть он расскажет как подсидел старого директор вместе с Лесик?

  • full

    full
    33 минуты назад

    Братеев

    пусть он расскажет как подсидел старого директор вместе с Лесик?



    А смысл? Зарабатывать он научился много ранее, этот геморрой прям так нужен был?

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