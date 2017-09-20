Многодетная семья из села Раздольное осталась без жилья

После пожара без крыши над головой осталась многодетная семья из села Раздольное Тамбовского района. Дом они арендовали в течение нескольких лет. Теперь, чтобы восстановить его, требуется почти 300 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Выручают только местные жители – вещами и деньгами. Помимо этой, есть и другая проблема: амурчанка уже 10 лет не может получить законное жильё.

«Возгорание началось из-за старой проводки. Я проснулась от того, что услышала запах. Дети уже, конечно, надышались. Невыносимо было дышать. Я начала кричать», – поделилась амурчанка Стелла Острова.

Одноэтажный дом, который снимала семья из шести человек, вспыхнул ранним утром, когда все ещё спали. Выбежать из полыхающего дома удалось всем, никто не пострадал. Но вещи, бытовую технику и мебель вынести не получилось. И теперь жизнь многодетной семьи разделилась на до и после.

Огонь уничтожил и все, что купили к новому учебному году для 12-летнего сына. Сгорели новые вещи, канцелярские товары, учебники. После пожара Марку даже в школу пойти не в чем. Поэтому у мальчика образовались внеочередные каникулы.

«Мама начала паниковать. Начала будить, сказала мне быстро выходить на улицу. Я быстро выбежал. Братика я взял и выбежал. Одежды нет, учебников, тетрадок, в которых я писал, нет. Даже мой портфель сгорел школьный», – рассказал Марк Остров.

«Сейчас мы вынуждены жить с женой в машине. Ночуем в машине, а днём делаем ремонт в доме. Детей отдаём соседям на ночь. Люди сказали, что помогут всё сделать, восстановить. Но просто не с чего. Стены ошкурили, всё ободрали, что горелое было. Всё вынесли, вывезли, четыре телеги вывезли», – сказал глава семьи Сергей Бурдуковский.

На восстановление трех комнат и летней пристройки требуется почти 300 тысяч рублей. И это только на стройматериалы. С установкой окон и дверей обещают помочь на предприятии, где трудится глава семейства. Доход семьи составляет около 30 тысяч рублей. Поэтому денег на восстановление нет.

Из-за ограниченного бюджета сельсовет выдал погорельцам всего пять тысяч рублей. Даже временным жильём власти семье помочь не могут.

«В основном местное самоуправление может организовать всё это дело, централизовать. Именно финансами администрация не владеет, чтобы восстанавливать 100-процентно жильё, даже частично восстанавливать. Ни в одном бюджете сельсовета нет такого. Если в наличии есть жилье, то оно однозначно предоставляется. Но в наличии нет муниципального свободного жилья», – сказал глава администрации Раздольненского сельсовета Дмитрий Долгушев.

Этот дом семья снимала два года. Своей квартиры у них нет. 30-летняя мама четверых детей – сирота. Более 10 лет она боролась, чтобы получить положенное ей по закону жилье. Однако много раз получала отказ. Власти ссылались на то, что не положено предоставлять жильё сиротам, если за ними уже закреплена квартира. Но жильё числилось лишь за матерью женщины, которую лишили родительских прав.

На очередь амурчанку поставили только в прошлом году по месту прописки – в Благовещенске. Сейчас она 303-я по счету. Предоставить жильё во внеочередном порядке многодетной матери невозможно, пояснили в администрации, так как это нарушит права других сирот.

«При условии трудоустройства в муниципальное предприятие Стелла Острова вправе обратиться с письменным заявлением о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в муниципальных общежитиях. Жилые помещения в муниципальных общежитиях предоставляются для временного проживания граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в городе Благовещенске на период работы в муниципальных организациях», – сообщается в официальном ответе администрации Благовещенска.

Но такой вариант, говорит женщина, ей не подходит – самому младшему ребенку всего 9 месяцев. В этом году администрация города приобрела для сирот около 50 квартир. Такими темпами ждать законного жилья Стелле Островой придётся ещё долго.