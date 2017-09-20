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20сентября
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сегодня, 18:01 1

Данные уволенных из-за утраты доверия амурских чиновников хотят заносить в специальный реестр

Данные уволенных из-за утраты доверия амурских чиновников хотят заносить в специальный реестр
Фото: rusposobie.ru

В Благовещенске прошло заседание комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту законодательного собрания Приамурья. Одним из вопросов повестки стали поправки в региональный закон «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Амурской области, в связи с утратой доверия».

Поправки предусматривают создание перечня лиц, которые были уволены в связи с утратой доверия. Таким образом, реализуется поручение президента РФ Владимира Путина, а местное законодательство приводится в соответствие с федеральным, сообщает пресс-служба амурского закса.

Реестр, который предлагается создать, будет содержать сведения о лицах, замещающих государственные должности в Приамурье, которые были уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, уточняет пресс-служба.

Сведения в реестр будет предоставлять государственный орган области, в котором это лицо замещало соответствующую должность.

Члены комитета поддержали инициативу единогласно. Законопроект внесут в повестку 12-го заседания законодательного собрания региона.

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#закон #заксобрание

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Комментарии
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    2 часа назад

    Выборы на носу, начинаются милые народу телодвижения.

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