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сегодня, 17:50 5

В Благовещенске из-за тигров перекроют улицы и поменяют маршруты автобусов

В Благовещенске из-за тигров перекроют улицы и поменяют маршруты автобусов

В субботу, 23 сентября, на время праздничного шествия в «День тигра» ограничат движение транспорта по улице Ленина. Из-за этого временно изменится схема движения некоторых городских автобусов.

Движение транспортных средств ограничат с 10:00 до 11:30. Будет перекрыто движение по улице Ленина от Пионерской до Кузнечной.

Автобусы пойдут по следующим улицам:

№ 11 и К: Ленина – Пионерская – Зейская – Кузнечная – Ленина и в обратном направлении;

№ 2, №2а, № 5 и № 39: Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и в обратном направлении;

№ 4, № 9, № 28, № 30, № 31: 50-летия Октября – Зейская – Кузнечная – Ленина и в обратном направлении;

№ 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по утвержденному маршруту;

№ 8, № 26, № 106: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина – Калинина и далее по маршрутам.

Просмотров всего: 800

#праздники #транспорт

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Я уж было напугался. Жгут аишники неподецки.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Черти чо. Чем бы дитё (пензионерка) не тешилось.

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Не проще ли было перекрыть перекопанные улицы,по которым нет движения транспорта... И ходили бы себе,вдоль и поперёк...

  • Айнура

    Айнура
    2 часа назад

    paravisЯ уж было напугался. Жгут аишники неподецки.


    Но мы же реагируем на заголовки. Значит, цель достигнута - новость прочитана и даже прокомментирована. Мой глаз тоже за тигров на улице зацепился:-)

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Айнура
    paravisЯ уж было напугался. Жгут аишники неподецки.


    Но мы же реагируем на заголовки. Значит, цель достигнута - новость прочитана и даже прокомментирована. Мой глаз тоже за тигров на улице зацепился:-)


    Ещё раз убеждаюсь в желтушности АИ.

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