В Благовещенске из-за тигров перекроют улицы и поменяют маршруты автобусов

Движение транспортных средств ограничат с 10:00 до 11:30. Будет перекрыто движение по улице Ленина от Пионерской до Кузнечной.

Автобусы пойдут по следующим улицам:

– № 11 и К: Ленина – Пионерская – Зейская – Кузнечная – Ленина и в обратном направлении;

– № 2, №2а, № 5 и № 39: Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и в обратном направлении;

– № 4, № 9, № 28, № 30, № 31: 50-летия Октября – Зейская – Кузнечная – Ленина и в обратном направлении;

– № 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по утвержденному маршруту;

– № 8, № 26, № 106: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина – Калинина и далее по маршрутам.