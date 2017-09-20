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20сентября
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сегодня, 17:41 0

Спектакль о роковой женщине увидели благовещенцы на «Амурской осени»

Благовещенцам показали спектакль «Шестикрылая Серафима» в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень». Серафима – не мифологический персонаж, а реальная женщина, директор продюсерской фирмы, в которой работают одни мужчины, и почти все, как оказалось, имели с ней связь. А она имеет необъяснимую власть над ними.

Сюжет «Серафимы» почти детективный. Начальница якобы погибает в автокатастрофе, а мужчины все два часа делят ее власть и деньги. А ещё узнают, что могли заразиться от нее неизлечимой болезнью. Но это всё же больше комедия, чем трагедия.

Для Андрея Чадова «Шестикрылая Серафима» – это первый театральный спектакль после 15-летнего перерыва. Всё это время он безотрывно работал в кино. Поэтому звук аплодисментов ему сладок и приятен.

В постановке также заняты Валерий Николаев, братья Филипп и Илья Бледные, Александр Наумов, Антон Денисенко и Наталья Жидкова. Для актёрского состава это всего пятый показ, но они уже сыгрались.

Серафима появилась только в самом конце. История с катастрофой и неизлечимой болезнью стала хорошей проверкой для мужчин – всё тайное стало явным, кукловод – роковая женщина, но судить обладательницу почти мистической власти никто не в силах.

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#Амурская осень #культура

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