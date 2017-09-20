За надругательство над гербом и флагом Приамурья будут наказывать рублем

За надругательство над гербом и флагом Приамурья в скором времени придется отвечать. Соответствующие поправки в региональный закон «Об административной ответственности в Амурской области» поддержали на заседании комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Амурского законодательного собрания. Сейчас наказание за такие деяния не предусмотрено.

«Герб и флаг Амурской области являются символами нашего региона. Каждый обязан уважать эти символы, а надругательство над ними выражает пренебрежительное отношение и неуважение к нашему региону и к его жителям», – сказал председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Вячеслав Логинов.

Речь идет о нанесении на официальные символы региона оскверняющих надписей или рисунков, их срывании, повреждении, загрязнении или же уничтожении, сообщает пресс-служба законодательного собрания области.

Поправками в закон «Об административной ответственности в Амурской области» будет установлена ответственность за надругательство над флагом и гербом региона в виде штрафа. Для граждан – в размере от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от трех до пяти тысяч рублей.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на сентябрьском заседании законодательного собрания.