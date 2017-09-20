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20сентября
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сегодня, 17:37 9

Жительница Зеи убила двоих мужчин

Жительница Зеи убила двоих мужчин
Фото: www.tsn24.ru

В Зее 37-летняя женщина призналась в убийстве двух мужчин. Первое она совершила летом этого года, второе – в сентябре. Сейчас амурчанка находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

По информации следователей, 18 сентября на приусадебном участке квартиры одного из домов, расположенных на улице Мухина в городе Зея было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту зейским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В тот же день по подозрению в совершении преступления в ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была задержана 37-летняя местная жительница. В отношении нее судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения – 19 сентября ее заключили под стражу.

В день заключения подозреваемая решила сознаться еще в одном преступлении. Она написала явку с повинной, в которой сообщила о другом убийстве, совершенном ею летом этого года. В ходе осмотра места, указанного подследственной, в земле, на глубине чуть менее метра, обнаружили тело еще одного мужчины с гнилостными изменениями.

В настоящее время причина смерти и личность погибшего устанавливаются. Также устанавливается, кем женщине приходился мужчина, которого она убила два дня назад. Следствие выясняет все обстоятельства совершенных преступлений.

Просмотров всего: 2052

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Такая коня в горящую избу затащит...

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    ужас. баба огонь. сама картошку вилами подкапывала, не доверяла. мужик собирал. пропустил картофелину, предупредила. пропустил вторую...

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Какой-то смертоносный день. Половина новостей с трупами

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Все более практичным находят решение в смертной логике "нет человека и нет проблем".

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    http://vestnikk.ru/index.php?newsid=6669

  • OT

    OT
    2 часа назад

    vertex

    http://vestnikk.ru/index.php?newsid=6669



    Дак и тут ясно просматривается сначала первый опыт как психологический барьер, а дальше все и должно идти по наклоннной.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Хмык

    Какой-то смертоносный день. Половина новостей с трупами



    И в Нигерии теракт

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