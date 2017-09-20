Жительница Зеи убила двоих мужчин

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В Зее 37-летняя женщина призналась в убийстве двух мужчин. Первое она совершила летом этого года, второе – в сентябре. Сейчас амурчанка находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

По информации следователей, 18 сентября на приусадебном участке квартиры одного из домов, расположенных на улице Мухина в городе Зея было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту зейским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В тот же день по подозрению в совершении преступления в ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была задержана 37-летняя местная жительница. В отношении нее судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения – 19 сентября ее заключили под стражу.

В день заключения подозреваемая решила сознаться еще в одном преступлении. Она написала явку с повинной, в которой сообщила о другом убийстве, совершенном ею летом этого года. В ходе осмотра места, указанного подследственной, в земле, на глубине чуть менее метра, обнаружили тело еще одного мужчины с гнилостными изменениями.

В настоящее время причина смерти и личность погибшего устанавливаются. Также устанавливается, кем женщине приходился мужчина, которого она убила два дня назад. Следствие выясняет все обстоятельства совершенных преступлений.