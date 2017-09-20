Два амурских вольника поедут на первенство России в Крым

Двое юных амурчан – Андрей Мелдайкис и Максим Торбин – примут участие в первенстве России по вольной борьбе, которое пройдет в Крыму. Это право они завоевали, выиграв дальневосточное первенство.

Соревнования проходили во Владивостоке. Как пояснил представитель областной федерации вольной борьбы Николай Дёма, это было отборочное первенство, на котором определялись участники первенства России. «От Амурской области выехали 20 спортсменов 2002–2004 годов рождения – обладатели первых и вторых мест областного первенства», – пояснил Николай Дёма.

В итоге лучшими стали двое – Максим Торбин и Андрей Мелдайкис. Они не только получили путевку на российские соревнования, но и сдали норматив кандидатов в мастера спорта. Андрей Мелдайкис в финале боролся с призером мирового первенства из Якутии. При этом выиграл бой со счетом 15:5.

Якутские спортсмены были лидерами соревнований. Из разыгранных 14 золотых медалей они завоевали десять.

Кроме золота, амурчане завоевали также четыре серебряные – Юрий Горлов, Егор Мельников, Елисей Сафонов, Матвей Филин – и три бронзовые – Иван Борисов, Абдуллохон Муродов, Захар Колотов.