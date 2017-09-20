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К поискам приморца, пропавшего в Тындинском районе, подключились спасатели и кинологи

К поискам приморца, пропавшего в Тындинском районе, подключились спасатели и кинологи

Ранним утром 19 сентября специалисты Амурского филиала ДВРПСО МЧС России подключились к поискам жителя Приморского края, пропавшего в Тындинском районе еще 8 сентября. В составе поисковой группы – пять опытных спасателей и два кинологических расчёта.

Как сообщалось, 8 сентября в районе поселка Юктали Тындинского района 57-летний мужчина отправился в лес за ягодами и не вернулся. Поиски, которые вели несколько дней полицейские и товарищи пропавшего, результатов не дали. За помощью обратились к спасателям.

В связи с труднодоступностью посёлка Юктали, расположенного на БАМе, группу спасателей из Благовещенска до Тынды везли вначале на автомобиле, а затем до станции Юктали – по железной дороге.

19 сентября специалисты приступили к поискам. За сутки они обследовали более трех квадратных километров горно-лесистой местности. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются. Со спасателями во взаимодействии работают представители полиции, волонтёры, поисково-спасательная группа Амурского центра ГЗ и ПБ, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

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