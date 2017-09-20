Пути миграции уникальных косуль охраняют амурские охотоведы

В Приамурье проходит ежегодная осенняя миграция сибирской косули. С 10 сентября пути передвижения копытных охраняют охотоведы. Параллельно они ведут учет животных.

По территории Амурской области проходит несколько миграционных путей сибирской косули. У каждой группировки свои пути миграции, по которым животные ходят из года в год. Еще в советские времена на всех маршрутах сибирской косули были созданы особо охраняемые территории, где животные имеют возможность не опасаться охотников. К примеру, альдиконская группировка за время миграции пересекает пять рек и территории трех заказников — с севера на юг.

«К сожалению, традиционные пути миграции известны не только охотоведам, но и местным жителям, в том числе браконьерам. Косуля во время миграции практически беззащитна. При переправе через крупные реки ее добывают даже без оружия. Поэтому весь период миграции косуля дополнительно охраняется. Разрабатывается график дежурств, специалисты работают круглосуточно», – рассказал начальник отдела амурского управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

В дорогу косулю гонит приближающаяся зима. Генетическая память подсказывает животным, что на юге снега меньше, а значит, больше шансов прокормиться. 50-60 сантиметров снежного покрова, особенно с настом, для косули губительны. При этом бесснежная зима на севере и обильные снегопады на юге области могут вынудить животных мигрировать снова в обратную сторону.