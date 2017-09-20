На стройке в Свободном нашли тело китайца

Фото: ysia.ru

В Свободном на одной из строек произошло ЧП. Здесь обнаружили труп гражданина КНР. Предположительно, мужчина упал с высоты и погиб.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в СУ СКР по Амурской области, инцидент произошел на строящемся объекте, расположенном в районе перекрестка улиц Дзержинского и Лазо. По предварительной информации, китаец погиб в результате падения с высоты четвертого этажа. Труп на стройке обнаружили 18 сентября в первой половине дня.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.