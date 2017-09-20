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20сентября
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сегодня, 16:21 3

На стройке в Свободном нашли тело китайца

На стройке в Свободном нашли тело китайца
Фото: ysia.ru

В Свободном на одной из строек произошло ЧП. Здесь обнаружили труп гражданина КНР. Предположительно, мужчина упал с высоты и погиб.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в СУ СКР по Амурской области, инцидент произошел на строящемся объекте, расположенном в районе перекрестка улиц Дзержинского и Лазо. По предварительной информации, китаец погиб в результате падения с высоты четвертого этажа. Труп на стройке обнаружили 18 сентября в первой половине дня.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#происшествия #Свободный #строительство #Китай

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Комментарии
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  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    Одним больше,одним меньше, от них не убудет. Земля ему пухом.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    эти улицы не пересекаются

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Как может быть труп обнаружен?

    По моему на стройке в одиночку не работают и тем более китайцы они всегда коллективно все делают.

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