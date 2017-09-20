Из-за пожара в Благовещенске эвакуировали жильцов многоэтажки

Днем 20 сентября в Благовещенске возник пожар в одной из многоэтажек. Горела квартира в панельном доме № 236 по улице Островского. Из-за возгорания оказался задымлен весь подъезд и соседние квартиры. Людей пришлось эвакуировать.

Как рассказал с места происшествия корреспондент ИА «Сканер», в квартире одного из жильцов на первом этаже загорелись личные вещи. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Мужчину, находящегося в нетрезвом виде, эвакуировали прибывшие на место пожарные.

«Сообщение поступило быстро и пожарные также прибыли на место незамедлительно. Поэтому удалось предотвратить сильный пожар. Но задымление было серьезное. Дым стоял и в подъезде и в квартирах. Все жильцы сами эвакуировались, кроме одной женщины-инвалида со второго этажа. Она не ходит. Покинуть квартиру ей помогли спасатели», – рассказал корреспондент ИА «Сканер».

В пожаре никто не пострадал. Точную причину возгорания установят специалисты.