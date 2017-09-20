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20сентября
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В Благовещенске автомобиль сбил ребенка: мальчик госпитализирован

В Благовещенске автомобиль сбил ребенка: мальчик госпитализирован
Фото: ИА «Сканер»

В среду, 20 сентября, в Благовещенске автомобиль наехал на ребенка. Мальчик переходил проезжую часть в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Кольцевой.

Как сообщает ИА «Сканер», юного горожанина сбила Honda CR-V, которая поворачивала направо. Машина не пропустила малолетнего пешехода. Пострадавший – ученик 2-го класса 17-й школы Благовещенска.

Ребенка доставили в больницу, у него сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Просмотров всего: 1201

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    Лишать прав за нарушение пдд

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    олень

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Сотрясение головного мозга это один из видов (грубо говоря) закрытой черепно-мозговой травмы

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Малыш шёл или бежал? На перекрёстке или нет?

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