В Благовещенске автомобиль сбил ребенка: мальчик госпитализирован

Фото: ИА «Сканер»

В среду, 20 сентября, в Благовещенске автомобиль наехал на ребенка. Мальчик переходил проезжую часть в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Кольцевой.

Как сообщает ИА «Сканер», юного горожанина сбила Honda CR-V, которая поворачивала направо. Машина не пропустила малолетнего пешехода. Пострадавший – ученик 2-го класса 17-й школы Благовещенска. Ребенка доставили в больницу, у него сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев