Виктор Ерофеев: главным подарком к моему 70-летию станет рождение дочери

Во вторник, 19 сентября в шатре «Амурской осени» прошла встреча с писателем Виктором Ерофеевым. Свой день рождения – причем 70-летний юбилей – литератор решил провести с амурскими читателями. Он рассказал о том, как в советское время выпускал самиздатный альманах «Метрополь», что через несколько месяцев у него родится третий ребенок и о многом другом.

Встреча с писателем должна была состояться в 22 часа, но из-за сдвигов программы ее задержали примерно на 40 минут. Возможно, позднее время сказалось на том, что в шатре было немного обычных горожан – в основном, приезжие участники фестиваля и журналисты.

Встреча проходила преимущественно в форме ответов на вопросы. Некоторые задавали гости в зале, но были и вопросы, присланные по Интернету. Один из них – его, кстати, писатель признал одним из лучших – касался вхождения в литературу. Виктор Ерофеев вспомнил, как вместе с рядом литераторов, выпускал самиздатный «Метрополь». Тогда, по словам писателя, больше пострадал его отец – известный дипломат. Отца сразу лишили работы, отозвали в Советский Союз, а от молодого Ерофеева требовали публично покаяться. «Но отец оказал мне моральную поддержку, – рассказал Виктор Владимирович. – Он тогда сказал, что сейчас в комнате находится один политический труп. Если я покаюсь, то их станет два».

Вспомнил Виктор Ерофеев и более веселые истории. Например, о том, как его перепутали. Однажды его пригласил на торжественный обед голландский консул. И после официальной части сообщил, что у него для писателя есть сюрприз. Говорит, что в Нидерландах вышла его книга, и преподнес ее.

«Я беру книгу и читаю – "Москва – Петушки", – рассказывает юбиляр. – Я растерянности! Чувствую себя каким-то Хлестаковым. Говорю, что эту книгу написал не я (автор романа "Москва – Петушки" – писатель Венедикт Ерофеев. – Прим. ред.). Однако переворачиваю том и вижу там свою фотографию. В краткой биографии прочитал отдельные названия и понял, что биография тоже моя!».

Вспомнили собравшиеся работу писателя на канале «Культура». «Для меня это как свет звезды, – сравнил писатель. – Уже шесть лет звезды нет, а свет от нее все еще есть. И меня периодически спрашивают о моей программе "Апокриф"».

Несмотря на солидный возраст, Виктор Ерофеев продолжает активно работать, а его творчество востребовано. В Москве идет спектакль, поставленный по его раннему роману «Русская красавица», а сам Виктор Ерофеев показал собравшимся свежую книгу «Розовая мышь». Два ее экземпляра он подарил за самые лучшие вопросы, заданные в зале и по Интернету.

Закончилась встреча в первом часу ночи.