Определились финалисты Кубка Амурской области по футболу
Стал известен второй участник финала Кубка Амурской области по футболу. В нем сыграет ФК «Белогорск», одолевший в полуфинальной стадии «Максинтер» из Благовещенска. Ранее участником финала стал клуб «Благовещенск».
В рамках полуфинала «Белогорск» и «Максинтер» провели две встречи. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе главы Белогорска, обе завершились с одинаковым счетом – 3:1 в пользу белогорцев.
Финальный поединок ФК «Благовещенск» – ФК «Белогорск», состоящий из одного матча, пройдет 15 октября. Скорее всего, играть футболисты будут в Благовещенске.
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