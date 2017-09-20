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20сентября
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сегодня, 15:47 0

Определились финалисты Кубка Амурской области по футболу

Определились финалисты Кубка Амурской области по футболу
Фото: sinelnikove.com.ua

Стал известен второй участник финала Кубка Амурской области по футболу. В нем сыграет ФК «Белогорск», одолевший в полуфинальной стадии «Максинтер» из Благовещенска. Ранее участником финала стал клуб «Благовещенск».

В рамках полуфинала «Белогорск» и «Максинтер» провели две встречи. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе главы Белогорска, обе завершились с одинаковым счетом – 3:1 в пользу белогорцев.

Финальный поединок ФК «Благовещенск» – ФК «Белогорск», состоящий из одного матча, пройдет 15 октября. Скорее всего, играть футболисты будут в Благовещенске.

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#Белогорск #спорт #футбол

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