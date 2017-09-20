В Амурской области потеплеет: прогноз погоды на 21 сентября

Фото: Royal Canin

По северу Амурской области 21 сентября ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь. По центральным и южным районам будет малооблачно, без осадков. По северу ветер подует с юго-востока, по югу – с юго-запада. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, в отдельных районах – до 14 метров в секунду.

Температура ночью будет держаться в пределах 5…10 градусов, местами по северу – около нуля. Днем термометры покажут плюс 19…24 градуса, по северо-западу в дожде – плюс 9…14 градусов.

В Благовещенске 21 сентября будет малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 7…9, днем – плюс 22…24 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.