Амурский фермер: с господдержкой мы смогли расширить ферму

Крестьянское хозяйство из Белогорского района благодаря гранту и грамотному бизнес-плану выстроило успешную молочную ферму. Предприниматели воспользовались преференциями для малого бизнеса.

Крестьянско-фермерское хозяйство Елены Сенотрусовой основал ещё её отец в 1999 году. На полях сеяли пшеницу, ячмень, овес и сою. Начинали с нескольких соток, сейчас в хозяйстве обрабатывают более 3 000 гектаров. В 2016 году Елена Сергеевна узнала о конкурсном отборе фермерских хозяйств для предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ. На тот момент в хозяйстве в основном занимались растениеводством. Немногочисленное поголовье коров, свиней и овец выращивали для нужд семьи.

«Мы решили завести племенных коровок. Обратились в Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области, где нам помогли собрать пакет документов, разработать бизнес-план, поддерживали и консультировали. Благодаря этой поддержке мы получили грант министерства сельского хозяйства в сумме 10 миллионов рублей, вложили более 6,7 миллиона рублей собственных средств и начали активную работу», – рассказала глава крестьянско-фермерского хозяйства Елена Сенотрусова.

«Как и планировалось, в прошлом году мы провели реконструкцию помещений, увеличили их площадь, закупили 35 стельных телочек молочного направления, приобрели новую кормозаготовительную технику. В планах дальнейшее развитие хозяйства, строительство дополнительных помещений, автоматизация молочного производства. Это позволит улучшить условия содержания животных и увеличить численность поголовья, а также повысить качество и количество молока, – поделилась Елена Сергеевна. – Корма для коровок мы заготавливаем самостоятельно, на собственных и арендованных площадях выращиваем пшеницу, ячмень, овес, сою, картофель. Пастбищ у нас достаточно, животные полностью обеспечены зелеными кормами. Кроме прочего, реализация данного проекта позволила создать дополнительные рабочие места и принять на работу 3 человек, проживающих в нашем селе».

Ранее хозяйство уже дважды получало финансовую поддержку гарантийного фонда в виде поручительства по кредитам: ежегодно на приобретение топлива, семян, удобрений, запчастей и прочих оборотных средств для проведения посевных и уборочных работ, а также для обновления парка сельскохозяйственной техники и оборудования.

«Основной деятельностью гарантийного фонда, безусловно, является оказание услуги по выдаче поручительств по кредитам, взятым на развитие бизнеса. Но, как показывает практика, фермеры нуждаются не только в финансовой, но и консультационной и информационной поддержке. Поэтому фонд ежегодно оказывает помощь в разработке бизнес-планов не менее чем 10-15 предприятиям и организациям, участвующим в различных конкурсных отборах на получение государственной поддержки в виде субсидий или грантов, – прокомментировала исполнительный директор Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области Евгения Шершнёва. – Кстати, в октябре ожидается объявление еще одного конкурса по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм».

С июня 2017 года при фонде открыт центр поддержки предпринимательства, который оказывает бесплатную консультационную помощь по вопросам финансового, маркетингового, информационного и правового сопровождения деятельности субъектов малого бизнеса.