Не все благовещенцы оценили спектакль «Пленные духи»

Одна из театральных команд приехала в Благовещенск на «Амурскую осень» ради одного спектакля – самого необычного на этом фестивале. Потому что это так называемый другой театр, в репертуаре которого постановка «Пленные духи» названа легендарной. Накануне ее увидели и благовещенцы.

Эта пьеса известных в театральных кругах драматургов – братьев Пресняковых. Их произведения с успехом идут во многих театрах мира. А сами авторы – Олег и Владимир – стали культовыми для российских зрителей.

Премьера состоялась в 2003 году. Теперь и благовещенские театралы увидели комедию о тех, кто никак не вяжется с комедийным сюжетом, – историю, которая могла случиться с поэтами Блоком, Белым, их Прекрасной Дамой и ученым Дмитрием Менделеевым. Фамилии не называются, но персонажи узнаваемы. В роли Андрея Белого – Анатолий Белый.

Белый приезжает к Блоку, чтобы своими глазами увидеть воспеваемую поэтом Прекрасную Даму. Но её не существует. Тогда роль Дамы предложили дочери соседа – химика, который делает чемоданы. Далее развивается любовная интрига.

В пьесе показаны хрестоматийные персонажи, которые оказываются обычными людьми. Прекрасный актерский состав и изобретательность режиссера Владимира Агеева делают спектакль абсолютно гротесковым, буффонадным. Но, несмотря на то, что в Москве он считается одним из самых популярных, не все благовещенские зрители поняли сюжет. Некоторые уходили из зала. Но большинство кричали в финале «Браво» и аплодировали стоя.