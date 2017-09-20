WWF поддержал отказ «РусГидро» от строительства Нижне-Зейской ГЭС

Фото: Олег Кабалик / WWF России

WWF России поддерживает решение ПАО «РусГидро» о ликвидации АО «Нижне-Зейская ГЭС» и отказе от строительства одноименной гидроэлектростанции. Об этом говорится в сообщении амурского филиала WWF России, поступившего в редакцию ИА «Амур.инфо». В нем подчеркивается, что любая плотина наносит урон природе и ценным пресноводным экосистемам.

Информация о ликвидации АО «Нижне-Зейская ГЭС» появилась в начале сентября. Позже ПАО «РусГидро» сообщило ИА «Амур.инфо», что возведение Нижне-Зейской ГЭС не включено в инвестиционную программу компании на 2017-2027 годы.

В июле-сентябре 2013 года в бассейне реки Амур произошло сильное наводнение, после которого президент России поручил проработать строительство противопаводковых плотин. Нижне-Зейская ГЭС с планируемой мощностью 400 мегаватт должна была стать одной из четырех противопаводковых станций на Амуре и его притоках.

Как отмечает амурский филиал WWF России, водохранилища, образуемые плотинами, позволяют снижать скорость роста уровня воды при прохождении наводнения. Однако строительство любого нового крупного водохранилища наносит значительный урон окружающей среде. Масштаб урона определяется многими факторами. В их числе изменение водного режима и стока наносов, разделение бассейна на разрозненные части, затопление земель и изменение естественных условий формирования водных и околоводных экосистем.

«Строительство плотин не может решить всей проблемы катастрофических наводнений, обусловленных прохождением половодья или паводков в годы высокой водности. Именно поэтому специалисты Фонда предлагают изменить систему ведения хозяйства на территориях с высоким риском паводка. Сохранить естественные экосистемы пойм для свободного распластывания паводка», – говорит директор амурского филиала WWF России Петр Осипов.

Среди мер, которые помогут бороться с наводнениями, называются, в частности, защита территорий дамбами, регулирование стока водохранилищами, расчистка русел и углубление дна рек.