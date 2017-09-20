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20сентября
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сегодня, 13:48 3

В Тамбовском районе предотвращен срыв отопительного периода

В Тамбовском районе предотвращен срыв отопительного периода
Фото: CHEB.ru

Прокуратура Тамбовского района выяснила, что в шести селах – Новоалександровке, Привольном, Муравьевке, Резуновке, Придорожном, Лазаревке – отопительный сезон был под угрозой срыва из-за ограничения энергоснабжения.

В результате проверки прокуратура установила, что в связи с несвоевременной оплатой потребленной электроэнергии «Дальневосточная энергетическая компания» 3 мая 2017 года ограничила подачу электричества на объекты коммунальной инфраструктуры. Это, в свою очередь, сделало невозможным теплоснабжение потребителей шести населенных пунктов.

Подача электроэнергии на котельные не была возобновлена. 4 сентября прокурор Тамбовского района направил в суд исковое заявление, в котором требовал, чтобы ПАО «ДЭК» возобновило подачу и обеспечило бесперебойную поставку света на котельные, обслуживаемые ООО «Сервис». Исковые заявления суд удовлетворил.

11 сентября подача электроэнергии на котельные всех шести сел возобновилась, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    1 час назад

    Фуф, слава богу, а то я уже начал переживать...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Исковые заявления суд установил.



    Чо? О_О

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    4 минуты назад

    Молодец прокурор - помогает нечестным на руку чиновникам и руководителям предприятий ЖКХ и дальше обогащаться

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