В Тамбовском районе предотвращен срыв отопительного периода

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Прокуратура Тамбовского района выяснила, что в шести селах – Новоалександровке, Привольном, Муравьевке, Резуновке, Придорожном, Лазаревке – отопительный сезон был под угрозой срыва из-за ограничения энергоснабжения.

В результате проверки прокуратура установила, что в связи с несвоевременной оплатой потребленной электроэнергии «Дальневосточная энергетическая компания» 3 мая 2017 года ограничила подачу электричества на объекты коммунальной инфраструктуры. Это, в свою очередь, сделало невозможным теплоснабжение потребителей шести населенных пунктов.

Подача электроэнергии на котельные не была возобновлена. 4 сентября прокурор Тамбовского района направил в суд исковое заявление, в котором требовал, чтобы ПАО «ДЭК» возобновило подачу и обеспечило бесперебойную поставку света на котельные, обслуживаемые ООО «Сервис». Исковые заявления суд удовлетворил.

11 сентября подача электроэнергии на котельные всех шести сел возобновилась, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.