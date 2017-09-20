Финансовую помощь Приамурью от государства на содержание лесов хотят увеличить на 55 %

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С 2018 года государство может увеличить Амурской области субвенции на содержание лесов. Это предусматривает разработанный Минфином законопроект «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Речь об увеличении такого вида финансовой помощи региону на 55 %.

Совокупный размер лесных субвенций, согласно законопроекту, предполагается увеличить в 2018 году на 6,5 %, по сравнению с 2017 годом. Самое большое увеличение лесных субвенций в абсолютном исчислении ждет 6 регионов, среди которых Забайкальский край (+293 миллиона рублей), Иркутская область (+288 миллионов рублей), Амурская область (+213 миллиона рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (+212 миллионов рублей), Якутия (+183 миллиона рублей) и Бурятия (+181 миллион рублей).

Что касается процентного выражения, то самый большой прирост приходится на Крым (+381 %), ХМАО (+59 %), Волгоградскую область (+56 %), Амурскую область (+55,8 %) и Тыву (+53 %).

Как отмечает Гринпис России, пока это лишь проект, который рассмотрен в окончательном виде правительством РФ и не внесен в Государственную думу. До принятия он может существенно измениться.