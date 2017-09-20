Вместо Ларисы Лужиной встречу в шатре «Амурской осени» проведет Сергей Снежкин

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В расписании творческих встреч в шатре «Амурской осени» произошли изменения. Персоной дня шатра фестиваля 20 сентября станет советский и российский кинорежиссёр Сергей Снежкин. Ранее планировалось, что гостем будет советская и российская киноактриса Лариса Лужина.

Корректировка в расписании «Персоны дня» произошла в связи с изменением графика съемок, в которых задействована артистка. Как сообщают организаторы фестиваля кино и театра, вечер с Ларисой Лужиной не отменяется, а переносится на 23 сентября.

20 сентября встреча в шатре с председателем жюри конкурса полнометражных игровых фильмов фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергеем Снежкиным начнется в 22:00.