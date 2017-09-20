Строительство четырех «газпромовских» стадионов в Приамурье отстает от графика

В Приамурье завершается строительство новых стадионов в рамках программы «Газпром – детям». О ходе работ на местах главы муниципальных образований доложили губернатору области Александру Козлову. Оказалось, что в некоторых населенных пунктах работы идут с отставанием от графиков.

По договоренности главы региона с руководством «Газпрома» в 2017 году в Приамурье построят 15 современных стадионов, из которых – 8 пришкольных в Тынде, Зее, Шимановске, Благовещенске, Екатеринославке, Архаре, Чигирях и поселке Ерофей Павлович и 7 плоскостных спортивных комплексов в Экимчане, поселке Восточный Тындинского района, Магдагачи, Новокиевском Увале, Возжаевке, Завитинске и поселке Новобурейск.

Работы по строительству большинства из них начались летом, и сейчас готовность этих объектов достигла 80 %. Так, на пришкольном стадионе в селе Чигири Благовещенского района уже выполнены земляные работы для подготовки основания, установлены ворота и зрительная трибуна, оборудована волейбольная площадка с резиновым покрытием, сейчас ведется установка опор для освещения и ограждения. Закончить строительство стадиона подрядчик намерен 15 октября.

В октябре сдадут и остальные спортивные объекты. Затруднения есть только в Архаре, Новокиевском Увале, Шимановске и Благовещенске (стадион Амурского кадетского корпуса), здесь работы идут с отставанием от сроков. Губернатор поручил профильным министерствам взять эти территории на особый контроль и сам намерен проработать этот вопрос с руководством «Газпрома» в рамках рабочей поездки в Москву.

«Я должен четко понимать, как обстоят дела на каждом из объектов, чтобы в разговоре с руководством "Газпрома" грамотно распланировать решение проблемы. А главам муниципалитетов напоминаю: сроки и спешка подрядчиков ни в коем случае не должна идти во вред качеству. Вы и ваши замы по строительству должны тщательно контролировать ход работ, чтобы наши дети и взрослые получили качественные спортивные площадки», – подчеркнул Александр Козлов.