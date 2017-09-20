Член жюри «Амурской осени» Анна Чурина пробежала семь километров по берегу Амура

«Здесь прекрасная погода. Я выбежала на пробежку и просто не могла остановиться. Планировала пробежать три километра а пробежала семь», – рассказала актриса.

На фестивале у звезды много дел: Анна является членом жюри короткометражных фильмов, а еще планирует посмотреть картины, которые заявлены в полнометражном конкурсе и побывать на антрепризных спектаклях своих коллег.

Однако, несмотря на занятость, Чурина каждый день уделяет время занятиям спортом. В частности, бегает по утрам. «Отмазку от занятий себе всегда придумать легко: поздно легла, сильно устала накануне, – улыбается Анна. – Но тогда о стройной фигуре можно забыть. А тут, в Благовещенске, и с погодой повезло – тут уже началась золотая осень, и река такая красивая! Так что бегаю с удовольствием».