Член жюри «Амурской осени» Анна Чурина пробежала семь километров по берегу Амура
Актриса и член жюри фестиваля «Амурская осень» Анна Чурина даже на фестивале не бросает занятий спортом. Во время утренней пробежки по набережной Амура в Благовещенске она пробежала семь километров, сообщает «7 дней.ру».
«Здесь прекрасная погода. Я выбежала на пробежку и просто не могла остановиться. Планировала пробежать три километра а пробежала семь», – рассказала актриса.
На фестивале у звезды много дел: Анна является членом жюри короткометражных фильмов, а еще планирует посмотреть картины, которые заявлены в полнометражном конкурсе и побывать на антрепризных спектаклях своих коллег.
Однако, несмотря на занятость, Чурина каждый день уделяет время занятиям спортом. В частности, бегает по утрам. «Отмазку от занятий себе всегда придумать легко: поздно легла, сильно устала накануне, – улыбается Анна. – Но тогда о стройной фигуре можно забыть. А тут, в Благовещенске, и с погодой повезло – тут уже началась золотая осень, и река такая красивая! Так что бегаю с удовольствием».
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