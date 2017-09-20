Количество импортных товаров в российских магазинах рекордно сократилось

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В прошлый раз рекордно низкую долю импортных товаров на российских прилавках Росстат фиксировал в первом квартале 2017 года – тогда она составила 36 %. В Минпромторге тенденцию объяснили несколькими причинами.

«Важным фактором является то, что международные корпорации инвестируют в производства на территории России. Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям», – заявили в ведомстве.

В Минсельхозе сообщили об успешном замещении импортных овощей. По данным ведомства, в 2015–2016 годах было построено 326 гектаров новых теплиц и более 40 гектаров было модернизировано. Урожай тепличных овощей в 2016 году составил 814 тысяч тонн, что на 18 % больше, чем в 2014 году.

«По итогам 2016 года мы обеспечили себя овощами на 92 %. К 2020 году мы намерены построить еще 1,8 тысячи гектаров теплиц, что позволит полностью закрыть внутренние потребности», – сказали в Минсельхозе РФ.

По данным Федеральной таможенной службы России, импорт овощей в РФ сократился более чем в два раза. Снижение доли товаров зарубежного производства на отечественных прилавках подтверждают и ритейлеры.