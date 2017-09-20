В лесу на юге Приамурья нашли мертвого мужчину

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Во вторник, 19 сентября, в лесу около одного из сёл между Райчихинском и Завитинском нашли тело мужчины. Погибший – житель Райчихинска Виктор Шальнев – был объявлен в розыск днем раньше, 18 сентября.

Информация о розыске амурчанина появилась в соцсетях. Люди сообщили, что Виктор Степанович Шальнев 1953 года рождения в выходные уехал за сеном и не вернулся. В комментариях к записи также сообщалось, что его уже нашли. Находясь на природе, мужчина заснул и замерз.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили факт гибели амурчанина. Родственники обратились в полицию в понедельник, 18 сентября. Они рассказали, что мужчина уехал из дома в воскресенье и не вернулся. В поисках участвовали полицейские, спасатели и волонтеры. На следующий день в лесополосе нашли его тело без видимых признаков насильственной смерти. Сейчас проводится проверка и выясняется причина смерти.