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сегодня, 11:23 0

Прикормленных возле станции Огорон медвежат увезли в Дом природы

Прикормленных возле станции Огорон медвежат увезли в Дом природы

Двух медвежат, которых возле станции Огорон прикормили железнодорожники, увезли из Зейского района. Косолапых доставили сначала в Благовещенск, а затем в Дом природы села Ивановка. Однако в Приамурье звери не задержатся.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» руководитель амурского охотуправления Иван Ряжских, в Доме природы медвежата пробудут около двух недель, в это время они будут находиться на карантине. «Надо посмотреть – больные они или здоровые, как себя чувствуют, и так далее», – пояснил он. В дальнейшем косолапые отправятся в один из реабилитационных центров – в Приморском или Хабаровском крае.

Директор Дома природы села Ивановка Виктор Сороковой сообщил, что медвежат к ним привезли сегодня, 20 сентября. Сейчас они чувствуют себя нормально. Животных поселили в большой клетке на улице.

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#животные #природа

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