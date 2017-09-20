Прикормленных возле станции Огорон медвежат увезли в Дом природы

Как рассказал ИА «Амур.инфо» руководитель амурского охотуправления Иван Ряжских, в Доме природы медвежата пробудут около двух недель, в это время они будут находиться на карантине. «Надо посмотреть – больные они или здоровые, как себя чувствуют, и так далее», – пояснил он. В дальнейшем косолапые отправятся в один из реабилитационных центров – в Приморском или Хабаровском крае.

Директор Дома природы села Ивановка Виктор Сороковой сообщил, что медвежат к ним привезли сегодня, 20 сентября. Сейчас они чувствуют себя нормально. Животных поселили в большой клетке на улице.