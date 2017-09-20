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Благовещенцев приглашают присоединиться к акции «Чистый город»

Благовещенцев приглашают присоединиться к акции «Чистый город»

В Благовещенске стартует осенний этап акции «Чистый город», он пройдет с 25 сентября по 1 ноября. В первый же день к уборке своих территорий приступят муниципальные предприятия и организации. Основная же часть городских субботников ожидается в октябре, после того как опадет листва.

«Уже традиционно мы проводим осенний этап акции не только как уборку улиц и дворов от мусора, листвы и веток, но и как подготовку предприятий к зимнему сезону, – подчеркнул Владимир Константинов. – Мы проверяем наличие оборудования для уборки снега, выясняем, у всех ли организаций заключены договоры с дворниками, есть ли снегоуборочная техника».

Координатором акции, как и в предыдущие годы, является муниципальное казённое предприятие «ГСТК». Телефоны, по которым можно продать заявку на получение инвентаря и вывоз мусора, уже определены: 99-10-14, 99-10-15, 99-10-16.

Жителям многоквартирных домов по поводу проведения субботников необходимо обращаться в свои обслуживающие или управляющие компании, которые обеспечат их инвентарем, транспортом и мешкотарой.

Мусор во время уборки необходимо собирать в мешки, крытые грузовики или в другую тару. Его будут принимать на полигоне твердых бытовых отходов только по согласованию с управлением ЖКХ, телефон: 661-868.

На время проведения акции «Чистый город» профильные управления городской администрации станут контролировать подведомственные учреждения на предмет уборки территорий, сообщает мэрия.

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#ЖКХ

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