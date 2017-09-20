Гость дневного эфира «Эха Москвы в Благовещенске»: заммэра города Олег Косолапов

20 сентября днем в студию радиостанции «Эха Москвы в Благовещенске» придет заместитель мэра Благовещенска Олег Косолапов. Ведущие вместе с гостем выяснят, как развивается инфраструктура для велосипедистов-любителей и что происходит с Первомайским парком.

Интервью с Олегом Косолаповым можно услышать с 12 до 13 часов. Ведущие дневного эфира – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.