Под Благовещенском впервые появились инновационные дорожные знаки

На трассе «Подъезд к Благовещенску» появились непривычные дорожные знаки. Амурские водители заметили полноцветные знаки ограничения скорости, нанесенные на асфальт. Кроме них, возле областного центра установили и радиолокационные измерители скорости, которые предупреждают водителей о нарушении скоростного режима.

В пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток» пояснили, что на дороге федерального значения «Подъезд к Благовещенску» для повышения безопасности движения впервые применили инновационные технологии.

Недалеко от моста через Зею на трассе нарисовали в полный цвет шесть предупреждающих дорожных знаков. Их нанесли готовыми термопластиковыми штучными формами прямо на дорожное покрытие. Горизонтальная разметка должна привлечь дополнительное внимание водителей на опасном участке дороги.

Кроме того, неподалеку – в одном километре от этих знаков и в 11-ти (где находится волковский перекресток) – установили два знака обратной связи с водителем. Эти радиолокационные измерители скорости работают в автономном режиме на солнечных батареях. Они имеют функцию предупреждения о превышении скоростного режима. Эти измерители помогут водителям более точно оценить дорожную ситуацию в транспортном потоке и усилить контроль скорости движения.

В октябре этого года на асфальтобетонном дорожном покрытии установят 341 световозвращающий элемент типа КД-3, призванный также повысить внимание водителей на крутых поворотах.