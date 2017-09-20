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20сентября
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сегодня, 10:44 7

Под Благовещенском впервые появились инновационные дорожные знаки

Под Благовещенском впервые появились инновационные дорожные знаки

На трассе «Подъезд к Благовещенску» появились непривычные дорожные знаки. Амурские водители заметили полноцветные знаки ограничения скорости, нанесенные на асфальт. Кроме них, возле областного центра установили и радиолокационные измерители скорости, которые предупреждают водителей о нарушении скоростного режима.

В пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток» пояснили, что на дороге федерального значения «Подъезд к Благовещенску» для повышения безопасности движения впервые применили инновационные технологии.

Недалеко от моста через Зею на трассе нарисовали в полный цвет шесть предупреждающих дорожных знаков. Их нанесли готовыми термопластиковыми штучными формами прямо на дорожное покрытие. Горизонтальная разметка должна привлечь дополнительное внимание водителей на опасном участке дороги.

Кроме того, неподалеку – в одном километре от этих знаков и в 11-ти (где находится волковский перекресток) – установили два знака обратной связи с водителем. Эти радиолокационные измерители скорости работают в автономном режиме на солнечных батареях. Они имеют функцию предупреждения о превышении скоростного режима. Эти измерители помогут водителям более точно оценить дорожную ситуацию в транспортном потоке и усилить контроль скорости движения.

В октябре этого года на асфальтобетонном дорожном покрытии установят 341 световозвращающий элемент типа КД-3, призванный также повысить внимание водителей на крутых поворотах.

Просмотров всего: 2271

#технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Tuzlook

    Tuzlook
    4 часа назад

    УХ, ЗАЖИВЁЁЁЁЁЁМ!

  • heoru

    heoru
    3 часа назад

    Они не долговечны, кто видел тот знает

  • Mehta

    Mehta
    2 часа назад

    Не практичны. Проехал и все, стоящий знак лучше.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    "Кто-то" под видам инновации КРАСКУ на госзаказе осваивает?..

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    Сергей Труш

    "Кто-то" под видам инновации КРАСКУ на госзаказе осваивает?..



    да, да, да... а кто-то спортивные альманахи "печатает" ))))))))))))))



  • 89146186960

    89146186960
    1 час назад

    знаки сойдут вместе со снегом. А если снег, не дай Бог, еще и чистить кто-нибудь будет, то и раньше )))))))

  • Cardan

    Cardan
    1 час назад

    "В октябре этого года на асфальтобетонном дорожном покрытии установят 341 световозвращающий элемент типа КД-3..."

    Мне интересно как они удержатся при первой снегоочистке, КДМ и грейдерами? ))

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