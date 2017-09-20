Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:31 1

Селемджинских чиновников подозревают в махинациях с жильем

Селемджинских чиновников подозревают в махинациях с жильем
Фото: vitvesti.by

В Приамурье возбудили уголовное дело о превышении полномочий чиновниками администрации Ивановского сельсовета в Селемджинском районе. Их подозревают в махинациях с жильем. Выявленные нарушения в прокуратуре называют грубейшими.

Как полагает следствие, чиновники выделили муниципальное жилье человеку, который не был признан в установленном законом порядке нуждающимся в этом, сообщает прокуратура Амурской области. Находится это жилье в селе Ивановское Селемджинского района. В дальнейшем был заключен договор на безвозмездную передачу жилья в собственность.

8 сентября по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». Расследование находится на контроле прокуратуры.

Просмотров всего: 1747

#закон #криминал

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Квартира находилась бы, но только не Ивановское.Галачная система работает на полную силу.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Многоквартирный дом в амурском селе топило нечистотами

вчера, 19:03
Общество 25

Экс-руководителей амурских судебных приставов освободили от наказания по амнистии
Происшествия 6

Неизвестные ночью похитили дартс из благовещенского кафе (видео)
Происшествия 4

Благовещенцы жалуются на мошенницу, орудующую в спа-салонах (видео)