Селемджинских чиновников подозревают в махинациях с жильем

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В Приамурье возбудили уголовное дело о превышении полномочий чиновниками администрации Ивановского сельсовета в Селемджинском районе. Их подозревают в махинациях с жильем. Выявленные нарушения в прокуратуре называют грубейшими.

Как полагает следствие, чиновники выделили муниципальное жилье человеку, который не был признан в установленном законом порядке нуждающимся в этом, сообщает прокуратура Амурской области. Находится это жилье в селе Ивановское Селемджинского района. В дальнейшем был заключен договор на безвозмездную передачу жилья в собственность.

8 сентября по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». Расследование находится на контроле прокуратуры.