На Зейском водохранилище спасли двух рыбаков

19 сентября в Приамурье спасли двух рыбаков, дрейфовавших на сломанной лодке в Зейском водохранилище. Мужчины несколько дней назад выехали на рыбалку на лодке с мотором. Накануне маломерное плавательное средство заглохло – оказался неисправен двигатель.

Люди стали дрейфовать посреди водохранилища между Зеей и Снежнегорском. Несмотря на сильный ветер, рыбаки с помощью вёсел смогли добраться до берега и вызвать помощь.

Сообщение о происшествии на воде поступило на единую дежурно-диспетчерскую службу Зейского района 19 сентября в 14:35. В 15:00 для оказания помощи выехали спасатели на лодке.

Прибыв на место, специалисты отбуксировали плавсредство рыбаков до ближайшего метеопоста – в 50 километрах от города Зеи. На метеопосту в лодке обнаружили пробоину. Отремонтировать на месте ее не удалось. Лодку временно оставили на месте стоянки.

19 сентября около девяти часов вечера пострадавших доставили в Зею, люди в медицинской помощи не нуждаются, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.