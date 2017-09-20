Когда католикам в Благовещенске отдадут костел: обзор прессы

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Как меняется климат на планете; сколько в Амурской области скопилось ртутьсодержащих отходов; в какой стране женщин значительно меньше, чем мужчин, – об этом и не только в обзоре прессы ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Напишут же такое

В «АиФ» обозреватель рекомендует прочесть большой материал – рассуждения главы Гидрометцентра Романа Вильфанда о том, что происходит с климатом в планетарном масштабе. Узнаете, что скорость потепления в нашей стране втрое выше, чем в мире, что потепление равнозначно по плюсам и минусам. Например, станет короче отопительный сезон – это плюс. Но 62 % территории превратятся в болота. Это – минус. Там, где рос только ягель, будут давать рекордные урожаи ананасы – это плюс. Но растаявшая вечная мерзлота порушит всю тепловую инфраструктуру – газо-теплопроводы, и все позамерзают (как ни парадоксально это звучит). Это – минус. Уйдет под воду Америка. Это плюс. Но перестанут платить северные. Ну и т.д.

Также в номере

Еще Павел Савинкин отметил публикацию о том, что в области скопилось 9 тонн ртутьсодержащих отходов. Коварная ртуть нарушает белковый обмен в организме (попадая в него всеми возможными способами – через дыхание, с едой и водой, через кожу и т.д.) – и относится к веществам, которые накапливаются в пищевой цепи. Короче, ртуть – это яд. Статья о ртути написана в связи с проблемами утилизации, в частности, якобы энергосберегающих ламп. «Вы-то сами куда лампочку несете? В центр демеркуризации? В специальной коробочке, да? Ну вот и остальные также», – отмечает Павел Андреевич.

Очень интересно

В «Телепорте» рассказывается о том, что амурские католики по-прежнему ждут, когда православные отдадут им храм, что на Горького, 133, в областном центре. И вот всё ждут они и ждут, об этом всё пишут и пишут, и тема эта нескончаема, потому что шиш кто отдаст им это здание.

А поскольку шиш им кто отдаст это здание, то они построят себе другое, о чем и сказал новый настоятель католического прихода Йоханес Серан Нахак.

Еще в «Телепорте» о том, что школа № 4 превратилась в Алексеевскую гимназию.

«Я не совсем понял, продолжает ли гимназия носить имя всесоюзного старосты М. И. Калинина. Если нет, то уместен ли будет его бюст возле здания? А если нет, то заменят ли его скульптурным изображением великого князя Алексея Александровича, пожертвовавшего однажды на нужды образования 1 000 рублей? И это только часть вопросов, но мне пора к другим газетам», – пишет Павел Андреевич.

Не пропусти

В «Моей Мадонне» тоже пишут о том, что великий князь Алексей Александрович пожертвовал на нужды образования 1 000 рублей, в память о чем и произошло переименование школы № 4 в Алексеевскую гимназию. Кстати, если изначально она имела статус женской, то почему бы к этому и не возвратиться? Еще пишут, что на 1 376 учеников там приходится 66 педагогов… Интересно, станет ли больше педагогов? Останутся ли прежние педагоги, или их заменят новыми, исходя из того, что гимназистов надо обучать как гимназистов, а не как школьников… «Но что я прицепился к бедной 4-й школе… Ой, к Алексеевской гимназии», спохватился Павел.

Также в номере

Еще в «Мадонне» ему было интересно прочесть путевые заметки благовещенки Евгении Белоусовой, побывавшей в Индии. Прожив там два месяца, она постаралась прочувствовать и понять эту страну. Читатели узнают, что женщины там нарасхват, поскольку их значительно меньше, чем мужчин. Поэтому даже самая неказистая… Впрочем, неказистых женщин не бывает.

Еще Евгения рассказывает о процедуре под названием широдхара, когда на лицо, в область третьего глаза в течение часа льют теплое масло. Уже через 10 минут наступает полное блаженство. Представляете, что происходит в течение остальных 50 минут?!

Жаль, у Павла Савинкина нет времени пересказать подробнее и этот интересный материал, и остальные публикации еженедельника. Значит, читателям предстоит приятное и полезное времяпрепровождение.

На посошок

Напоследок «Комсомольская правда», в которой публикуется инструкция, как вести себя человеку, который потерялся в лесу. Еще о том, как обманывают экстрасенсы. Еще о том, что Трамп объявил России климатическую войну… Много интересного.

Но все меркнет перед публикацией под рубрикой «Красиво жить не запретишь», где можно прочесть о велосипедах с кристаллами Сваровски (цена 114 500 долларов), о кастрюле с золотыми ручками, отделанными бриллиантами (600 000 долларов)… И кого-то явно заинтересует деревянный – сделанный из ясеня, тонированного под дуб – унитаз. В комплекте к нему продается колокольчик.

«На цену взгляните сами», – пишет автор обзора.