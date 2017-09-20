На БАМе испытают самый мощный в России тепловоз

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На Байкало-Амурской магистрали начинаются испытания нового отечественного локомотива, являющегося самым мощным в стране. Предполагается, что БАМ за счет тепловоза сможет существенно увеличить пропускную способность.

Испытания магистрального тепловоза 3ТЭ25КМ2М начнутся в октябре, пишет газета «Взгляд». Планируется, что на БАМе он совершит испытательный пробег протяженностью 50 тысяч километров. Пока же локомотив проходит опытный пробег в Курской области.

Он разработан Брянским машиностроительным заводом в рамках заказа РЖД. В декабре 2015 года был подписан протокол о намерении. Год потребовался на разработку конструкторской документации, еще год – на изготовление опытных образцов.

Новый тепловоз позволит увеличить пропускную способность на самых сложных участках БАМа. Работающие сегодня локомотивы могут перевозить грузовые составы лишь до 4,4 тысячи или 5,1 тысячи тонн, тогда как новый – до 7,1 тысячи тонн. Сообщается, что это позволит нарастить годовые перевозки по БАМу с 30 миллионов до 45 миллионов тонн.

Стоит отметить, что на новом транспортном средстве имеется черный ящик, подобный тем, которые сейчас устанавливаются на самолетах.