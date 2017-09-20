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20сентября
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сегодня, 09:38 3

На БАМе испытают самый мощный в России тепловоз

На БАМе испытают самый мощный в России тепловоз
Фото: ukbmz.ru

На Байкало-Амурской магистрали начинаются испытания нового отечественного локомотива, являющегося самым мощным в стране. Предполагается, что БАМ за счет тепловоза сможет существенно увеличить пропускную способность.

Испытания магистрального тепловоза 3ТЭ25КМ2М начнутся в октябре, пишет газета «Взгляд». Планируется, что на БАМе он совершит испытательный пробег протяженностью 50 тысяч километров. Пока же локомотив проходит опытный пробег в Курской области.

Он разработан Брянским машиностроительным заводом в рамках заказа РЖД. В декабре 2015 года был подписан протокол о намерении. Год потребовался на разработку конструкторской документации, еще год – на изготовление опытных образцов.

Новый тепловоз позволит увеличить пропускную способность на самых сложных участках БАМа. Работающие сегодня локомотивы могут перевозить грузовые составы лишь до 4,4 тысячи или 5,1 тысячи тонн, тогда как новый – до 7,1 тысячи тонн. Сообщается, что это позволит нарастить годовые перевозки по БАМу с 30 миллионов до 45 миллионов тонн.

Стоит отметить, что на новом транспортном средстве имеется черный ящик, подобный тем, которые сейчас устанавливаются на самолетах.

Просмотров всего: 806

#транспорт

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    а продукты в посёлки по разбитым дорогам возят.

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    Альберт Клубника

    а продукты в посёлки по разбитым дорогам возят.



    ага, на машинах ПОЧТА РОССИИ возят продукты питания в деревенские магазинчики



  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    HNIC

    Альберт Клубника

    а продукты в посёлки по разбитым дорогам возят.



    ага, на машинах ПОЧТА РОССИИ возят продукты питания в деревенские магазинчики



    Так вот почему они там просроченные! О_О



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