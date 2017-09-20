До плюс 19 градусов и слабые дожди: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября

Фото: funkot.ru

В Амурской области 20 сентября установится переменная облачность. В отдельных районах пройдет слабый, умеренный дождь, возможна гроза. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду. Температура составит плюс 14…19 градусов выше нуля, местами по северу – плюс 6..11 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра было 9 градусов тепла, западный ветер дул со скоростью 2-6 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду, термометры покажут плюс 17…19 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL