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Амурской области предлагают использовать ветряную энергетику

Амурской области предлагают использовать ветряную энергетику
Фото: ru.wikipedia.org

Гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов и председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс обсудили сотрудничество в сфере энергетики. По словам Леонида Петухова, для снижения объемов потребленного топлива на Дальнем Востоке России возможно применение возобновляемых источников энергии.

Так, использование солнечных панелей или ветряной энергетики возможно в Якутии, на Камчатке, в Сахалинской области, на Чукотке, в Хабаровском крае, Приморском крае, в Амурской области. Кроме того, из Сахалинской и Амурской областей возможен экспорт электроэнергии – наиболее перспективным рынком сбыта является Япония за счет разницы в цене и возможного субсидирования возобновляемой энергетики со стороны японских партнеров.

Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс разделяет эту точку зрения: «Доставка дизтоплива в труднодоступные регионы, не подключенные к энергосистеме, – это долго и дорого, в итоге топливо получается "золотым". Поэтому экономические предпосылки для развития возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке есть. Суровый климат – это не только проблема, но и возможность. Ветропотенциал здесь колоссальный, да и солнечных дней в году хватает. Поэтому и природные предпосылки для развития ВИЭ отличные».​

Участники встречи также обсудили сотрудничество в сфере медицины на Дальнем Востоке России. Перспективными направлениями сотрудничества, по мнению сторон, являются телемедицина, а также фармацевтика (производство фармсубстанций из водных биоресурсов).

Еще одной темой обсуждения на состоявшейся встрече стало создание инкубатора/технопарка на территории Дальневосточного федерального округа.

«Создание такого технопарка или инкубатора в виде совместного предприятия с частными или государственными организациями КНР и Южной Кореи неоднократно обсуждалось на встречах с нашими иностранными партнерами, – отметил Леонид Петухов. – Участие РОСНАНО в таких проектах делает их еще более перспективными».

По словам Анатолия Чубайса, приоритеты РОСНАНО известны. Помимо упоминавшихся фармацевтики и возобновляемой энергетики, это новые композитные материалы, которые будут использоваться в авиакосмических производствах, в том числе в производстве беспилотных летательных аппаратов, также машиностроение и робототехника. На них сосредоточится Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий, который создают РОСНАНО, РВК и Фонд развития Дальнего Востока.

Просмотров всего: 758

#Дальний Восток #энергетика

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Комментарии
Показать все (77) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    6 часов назад

    вот только ветряков в Амурке и не хватает, уже не знают что придумать чтоб бабло качнуть

  • kasus75

    kasus75
    6 часов назад

    Солнечные панели и ветряки это реальная тема. У нас объект за городом уже живет без централизованной энергии пять лет. Все только на солнечных батареях и аккумуляторах. Цены на солнечные сильно упали. Пять лет назад мы брали панели 200 ватт за 10 тыс.руб. Сейчас их-же за 7 тыр берем. За пять годков сильно увеличили мощность - сейчас даже холодильник пашет. На следующий год - хотим кондиционер попробовать.

  • alex 3

    alex 3
    6 часов назад

    как эффективно работают эти люди. Всё успели обсудить до кучи и ветряные ме... станции и телемедицину и беспилотники. Развитие прет, надо просто побольше слушать таких людей, развивальщиков.

  • ALEX90-BLG

    ALEX90-BLG
    6 часов назад

    Чем вам ветряки не угодили?? За ваши деньги их строить собираются что-ли?

    А по делу, применение альтернативных источников электроэнергии очень перспективное направление. затраты на выработку энергии, обслуживание этих станций намного дешевле чем на дизельных ( а таких в отдаленных районах не мало), что значительно снижает тариф для населения ( не путать с тем тарифом, по которому платят все, так как в тех районах тариф для населения значительно выше нашего.

    к примеру есть уже несколько солнечных станций по стране. ( на Алтае к примеру). Сам лично участвовал в проектировании солнечной станции вместо дизельгенераторной на камчатке. И знаете, выгода действительно есть, и не малая. Одно но, строительство этих станций очень не дешевое удовольствие, и окупается не один год.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    У нас дефицит электроэнергии?.. Или гидроэлектростанции это НЕ возобновляемые источники энергии?.. зачем городить дорогостоящее оборудование, если есть возможность устанавливать ГЭС?..

  • evgenii-456

    evgenii-456
    6 часов назад

    распил бюджета- вот главный смысл.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Строительство ветряков и солнечных электростанции требует денег на строительство и обслуживание, требует доставки электричества потребителю, обслуживание линии или это будут частные мелкие подворья с батарейками на крыше?.. а аккумуляторы они будут покупать каждый отдельно? на сколько хватает аккумулятора и каков уход за ним?.. Протяни линию до села, и РАЗВИВАЙ село, в чём проблема?.. Народ свихнулся на этих ветряках и солнечных батареях не отдавая отчёт в уровне трат и обслуживания, в объёмах вырабатываемой энергии, заявляя это как "альтернативный источник".. а в чём альтернативность?.. А про круговорот воды в природе на уроках в школе не изучали?.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    evgenii-456

    распил бюджета- вот главный смысл.



    абсолютно верно, тем паче там рыжая морда светится и заявляет "Дооо, оочень надо, это прям выыыход!"..

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    ALEX90-BLG

    Сам лично участвовал в проектировании солнечной станции вместо дизельгенераторной на камчатке. И знаете, выгода действительно есть, и не малая. Одно но, строительство этих станций очень не дешевое удовольствие, и окупается не один год.



    Камчатка, это да!

    Там точно не хватает э/энергии!

    Две ТЭЦ, термальные станции, каскады ГЭС...

    Наверное, именно поэтому тариф на э/э для населения там приближается к пяти рублям за киловатт.

    А ещё можно там поставить солнечные и приливные станции, ветряки и повысить тарифы вдвое-втрое!

    Ибо избыток э/энергии без потребителей убыточен!

    Кстати, там проект плавучей АЭС ещё не запустили?

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    Сергей ТрушУ нас дефицит электроэнергии?.. Или гидроэлектростанции это НЕ возобновляемые источники энергии?.. зачем городить дорогостоящее оборудование, если есть возможность устанавливать ГЭС?..


    смысл в постепенном отказе от производства энергии на тепловых станциях! Для этого все средства хороши. Внедрение ветряков и солнечных батарей в частных домах, позволит снизить нагрузки на эл. сети, не нужно будет строить дополнительные линии. Мощные ветряные генераторы, такие как повсеместно стоят в Китае , можно включать в энергосистему, что при достаточном развитии снизит тарифы ... Весь мир движется в этом направлении, даже в РусГидро об этом задумываются.

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    Сергей ТрушСтроительство ветряков и солнечных электростанции требует денег на строительство и обслуживание, требует доставки электричества потребителю, обслуживание линии или это будут частные мелкие подворья с батарейками на крыше?.. а аккумуляторы они будут покупать каждый отдельно? на сколько хватает аккумулятора и каков уход за ним?.. Протяни линию до села, и РАЗВИВАЙ село, в чём проблема?.. Народ свихнулся на этих ветряках и солнечных батареях не отдавая отчёт в уровне трат и обслуживания, в объёмах вырабатываемой энергии, заявляя это как "альтернативный источник".. а в чём альтернативность?.. А про круговорот воды в природе на уроках в школе не изучали?.


    не хотят люди зависеть ни от какого центрального, водо и теплоснабжения. Тому кто построил свой дом , сегодня вполне реально самим покрыть собственный бытовые нужды в электричестве и горячей воде . Разве это плохо?

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Сергей Труш

    Строительство ветряков и солнечных электростанции требует денег на строительство и обслуживание, требует доставки электричества потребителю,



    так про это и речь, что в отдаленные районы доставлять э/э по сетям дорого, а ветряк может стоять всего в паре км, а солнечная батарея вообще в 100 м от потребителя.



    обслуживание линии



    осблуживание линии 2-5 км дешевле чем 100 км



    или это будут частные мелкие подворья с батарейками на крыше?.. а аккумуляторы они будут покупать каждый отдельно? на сколько хватает аккумулятора и каков уход за ним?.. Протяни линию до села, и РАЗВИВАЙ село, в чём проблема?..



    так развивай Труш! едь и развивай село, в чем проблема? для начала просто переберись туда на ПМЖ



    Народ свихнулся на этих ветряках и солнечных батареях не отдавая отчёт в уровне трат и обслуживания, в объёмах вырабатываемой энергии, заявляя это как "альтернативный источник".. а в чём альтернативность?



    Альтернативность для мест УДАЛЕННЫХ от сетевой э/э



  • evgenii-456

    evgenii-456
    5 часов назад

    ))))! Воооот! Про аккумуляторы то никто не упоминает.

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    kasus75Солнечные панели и ветряки это реальная тема. У нас объект за городом уже живет без централизованной энергии пять лет. Все только на солнечных батареях и аккумуляторах. Цены на солнечные сильно упали. Пять лет назад мы брали панели 200 ватт за 10 тыс.руб. Сейчас их-же за 7 тыр берем. За пять годков сильно увеличили мощность - сейчас даже холодильник пашет. На следующий год - хотим кондиционер попробовать.


    "Даже холодильник пашет" насмешили.. вы знаете, сколько потребляет домовладение скажем из пяти человек, не говоря уже о промышленных предприятиях... пару лампочек еще повезет... пока , это только "мечты" слишком дорого, слишком низок кпд..

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Oldlord

    Камчатка, это да!

    Там точно не хватает э/энергии!

    Две ТЭЦ, термальные станции, каскады ГЭС...



    в поселок Корф, например, будешь тянуть линию от ТЭЦ-1 в Петропавловске?



    Кстати, там проект плавучей АЭС ещё не запустили?



    Не переживай, либерастушка, проект реализуется по графику.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    alex 3

    Сергей Труш

    У нас дефицит электроэнергии?.. Или гидроэлектростанции это НЕ возобновляемые источники энергии?.. зачем городить дорогостоящее оборудование, если есть возможность устанавливать ГЭС?..



    смысл в постепенном отказе от производства энергии на тепловых станциях! Для этого все средства хороши. Внедрение ветряков и солнечных батарей в частных домах, позволит снизить нагрузки на эл. сети, не нужно будет строить дополнительные линии. Мощные ветряные генераторы, такие как повсеместно стоят в Китае , можно включать в энергосистему, что при достаточном развитии снизит тарифы ... Весь мир движется в этом направлении, даже в РусГидро об этом задумываются.



    Алекс, а теперь ВДУМЧИВО.. Сколько стоит строительство генераторов и ЗАЧЕМ если электричество в розетке не копится?.. Единственный источник СНИЖЕНИЯ стоимости электроэнергии, это развитие промышленности и увеличение потребления электроэнергии до проектной мощности гидроэлектростанций.. поскольку это приводит к ОКУПАЕМОСТИ в более короткий срок, и, следовательно, есть основания для снижения тарифа. Только ТАК а не иначе можно снизить стоимость электроэнергии.. Ветряки нужно доставить, установить, обслуживать от них доставлять электроэнергию потребителю, иметь внятную характеристику по ветрам дабы не зависит от погоды, иметь доступ к расположению ветряных турбин, а их много. И КПД ветряных станций НИЖЕ чем у ГЭС, их ставят там, где нет возможности поставить ГЭС.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    Строительство ветряков и солнечных электростанции требует денег на строительство и обслуживание, требует доставки электричества потребителю,



    так про это и речь, что в отдаленные районы доставлять э/э по сетям дорого, а ветряк может стоять всего в паре км, а солнечная батарея вообще в 100 м от потребителя.



    обслуживание линии



    осблуживание линии 2-5 км дешевле чем 100 км



    или это будут частные мелкие подворья с батарейками на крыше?.. а аккумуляторы они будут покупать каждый отдельно? на сколько хватает аккумулятора и каков уход за ним?.. Протяни линию до села, и РАЗВИВАЙ село, в чём проблема?..



    так развивай Труш! едь и развивай село, в чем проблема? для начала просто переберись туда на ПМЖ



    Народ свихнулся на этих ветряках и солнечных батареях не отдавая отчёт в уровне трат и обслуживания, в объёмах вырабатываемой энергии, заявляя это как "альтернативный источник".. а в чём альтернативность?



    Альтернативность для мест УДАЛЕННЫХ от сетевой э/э



    Для того, чтобы в отдалённые сёла было тянуть НЕ дорого, необходимо, чтобы потребителей в том селе было БОЛЬШЕ, прикинь?..

    куда перебирайся ты чего городишь, клоун?:. ты в селе давно был? Твои патроны его ДУШАТ тарифами, отсутствием РАБОТЫ, можно сколько угодно в село тулить бассейны, но если ПЛАТИТЬ за них не с чего, то НАХРЕНА они тогда нужны?.. ты глупый совсем, нестеров?

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Сергей Труш

    И КПД ветряных станций НИЖЕ чем у ГЭС, их ставят там, где нет возможности поставить ГЭС.




    ну че, вполне себе открытие на нобелевку тянет



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    В Удалённые сёла нужно притащить КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ персонал на обслуживание этих генераторов, ты чо тупишь, а?.. Кто в Игнашино, где жителей 150 человек будет обслуживать ветряки и солнечные батареи?.. ты чо несёшь, а?.. Аккумуляторы в условиях зим наших как долго будут функционировать?.. ты вообще понимаешь то, что городишь?

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Сергей Труш

    Для того, чтобы в отдалённые сёла было тянуть НЕ дорого, необходимо, чтобы потребителей в том селе было БОЛЬШЕ, прикинь?..



    так ты и едь туда, и родню подтяни и однопартийцев, глядишь потребителей станет много и все наладится.



    куда перебирайся ты чего городишь, клоун?:. ты в селе давно был? Твои патроны его ДУШАТ тарифами, отсутствием РАБОТЫ, можно сколько угодно в село тулить бассейны, но если ПЛАТИТЬ за них не с чего, то НАХРЕНА они тогда нужны?.. ты глупый совсем, нестеров?



    так вот ты и развивай, или ты хочешь что-бы кто-то развил село вместо тебя?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    И КПД ветряных станций НИЖЕ чем у ГЭС, их ставят там, где нет возможности поставить ГЭС.




    ну че, вполне себе открытие на нобелевку тянет



    Электростанции с высоким КПД дороги в процессе создания, зато производимая ими электроэнергия обходится дешевле.

    Наиболее высокий КПД (92-95%) - достоинство гидроэлектростанций. На них генерируется 14% мировой электромощности. Однако, этот тип станций наиболее требователен к месту возведения и, как показала практика, весьма чувствителен к соблюдению правил эксплуатации. Пример событий на Саяно-Шушенской ГЭС показал, к каким трагическим последствиям может привести пренебрежение правилами эксплуатации в стремлении снизить эксплуатационные издержки.

    Высоким КПД (80%) обладают АЭС. Их доля в мировом производстве электроэнергии составляет 22%. Но АЭС требуют повышенного внимания к проблеме безопасности, как на стадии проектирования, так и при строительстве, и во время эксплуатации. Малейшие отступления от строгих регламентов обеспечения безопасности для АЭС, чревато фатальными последствиями для всего человечества. Пример тому авария на АЭС в Чернобыле и японское землетрясение марта две тысячи одиннадцатого года, приведшее к аварии на АЭС, расположенной на острове Хонсю, в городе Окума, префектуры Фукусима.

    Кроме непосредственной опасности в случае аварии, использование АЭС сопровождается проблемами безопасности, связанными с утилизацией или захоронением отработанного ядерного топлива.

    КПД тепловых электростанций не превышает 34%, на них вырабатывается до шестидесяти процентов мировой электроэнергии. Кроме электроэнергии на тепловых электростанциях производится тепловая энергия, которая в виде горячего пара или горячей воды может передаваться потребителям на расстояние в 20-25 километров. Такие станции называют ТЭЦ (Тепло Электро Централь).

    ТЕС и ТЕЦ не дороги в строительстве, но, если не принимать специальных мер, не совсем благополучны в плане воздействия на окружающую среду. Неблагоприятное воздействие на окружающую среду в большой мере определяется тем, какое топливо применяется в тепловых агрегатах. Наиболее вредны продукты сгорания угля и тяжёлых нефтепродуктов, природный газ менее агрессивен. Заметим, применяемое топливо определяет конструктивные особенности тепловых установок.

    ТЭС являются основными источниками электроэнергии на территории России, США и большинства стран Европы. Однако, есть исключения, например, в Норвегии электроэнергия вырабатывается в основном на ГЭС, а во Франции 70% электроэнергии генерируется на атомных станциях.

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Сергей Труш

    В Удалённые сёла нужно притащить КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ персонал на обслуживание этих генераторов, ты чо тупишь, а?.. Кто в Игнашино, где жителей 150 человек будет обслуживать ветряки и солнечные батареи?.. ты чо несёшь, а?.. Аккумуляторы в условиях зим наших как долго будут функционировать?.. ты вообще понимаешь то, что городишь?



    а зачем его туда тащить, если такое оборудование работает АВТОНОМНО и не требуется постоянное присутствие персонала на месте. Приезжать только на обслуживание по графику.



    У меня в а/м аккумулятор работает без обслуживания уже 4 года, и ничего. А что в северном море на каждом ветряке по слесарю сидит? Ты что тупишь то, депутан?





  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    Для того, чтобы в отдалённые сёла было тянуть НЕ дорого, необходимо, чтобы потребителей в том селе было БОЛЬШЕ, прикинь?..



    так ты и едь туда, и родню подтяни и однопартийцев, глядишь потребителей станет много и все наладится.



    куда перебирайся ты чего городишь, клоун?:. ты в селе давно был? Твои патроны его ДУШАТ тарифами, отсутствием РАБОТЫ, можно сколько угодно в село тулить бассейны, но если ПЛАТИТЬ за них не с чего, то НАХРЕНА они тогда нужны?.. ты глупый совсем, нестеров?



    так вот ты и развивай, или ты хочешь что-бы кто-то развил село вместо тебя?



    Ты дурак или прикалываешься?.. Куда туда?.. ЗАЧЕМ? если там РАБОТЫ нет и НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ? Ты чо городишь, нестеров?.. ты глазёнки свои разлупи и поезжай в Стойбу!. Для развития села необходима ЭКОНОМИЧЕСКАЯ политика, прикинь?.. ты читал план стратегического развития области?.. я ЧИТАЛ, и, наверное, один из немногих депутатов, который это сделал. Я с этого плана откровенно смеялся.. Он весь в СТОИМОСТНЫХ показателях!.. В СТОИМОСТНЫХ НЕСТЕРОВ!.. не в натуральных, не в целевых, с планами развития производств на местах, а целиком в том, что построить школу, детский сад, что-то ещё.. Нестеров, КТО будет холить в эти детские сады в тех сёлах, если народ от туда валит из за невозможности жить с такими тарифами и отсутствием работы?...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    В Удалённые сёла нужно притащить КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ персонал на обслуживание этих генераторов, ты чо тупишь, а?.. Кто в Игнашино, где жителей 150 человек будет обслуживать ветряки и солнечные батареи?.. ты чо несёшь, а?.. Аккумуляторы в условиях зим наших как долго будут функционировать?.. ты вообще понимаешь то, что городишь?



    а зачем его туда тащить, если такое оборудование работает АВТОНОМНО и не требуется постоянное присутствие персонала на месте. Приезжать только на обслуживание по графику.

    У меня в а/м аккумулятор работает без обслуживания уже 4 года, и ничего. А что в северном море на каждом ветряке по слесарю сидит? Ты что тупишь то, депутан?



    Ты зачем эту чушь городишь?..

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Сергей Труш



    Ты дурак или прикалываешься?.. Куда туда?.. ЗАЧЕМ? если там РАБОТЫ нет и НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ? Ты чо городишь, нестеров?.. ты глазёнки свои разлупи и поезжай в Стойбу!. Для развития села необходима ЭКОНОМИЧЕСКАЯ политика, прикинь?.. ты читал план стратегического развития области?.. я ЧИТАЛ, и, наверное, один из немногих депутатов, который это сделал. Я с этого плана откровенно смеялся.. Он весь в СТОИМОСТНЫХ показателях!.. В СТОИМОСТНЫХ НЕСТЕРОВ!.. не в натуральных, не в целевых, с планами развития производств на местах, а целиком в том, что построить школу, детский сад, что-то ещё.. Нестеров, КТО будет холить в эти детские сады в тех сёлах, если народ от туда валит из за невозможности жить с такими тарифами и отсутствием работы?...





    Вот и едь в Стойбу жить. Развивай. Интересно бы ТВОЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ прочитать. На примере СТОЙБЫ! Только чур в НАТУРАЛЬНЫХ показателях.

    Молодец, что читать умеешь. Неужели ты там один такой?

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    Сергей Труш

    В Удалённые сёла нужно притащить КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ персонал на обслуживание этих генераторов, ты чо тупишь, а?.. Кто в Игнашино, где жителей 150 человек будет обслуживать ветряки и солнечные батареи?.. ты чо несёшь, а?.. Аккумуляторы в условиях зим наших как долго будут функционировать?.. ты вообще понимаешь то, что городишь?



    а зачем его туда тащить, если такое оборудование работает АВТОНОМНО и не требуется постоянное присутствие персонала на месте. Приезжать только на обслуживание по графику.

    У меня в а/м аккумулятор работает без обслуживания уже 4 года, и ничего. А что в северном море на каждом ветряке по слесарю сидит? Ты что тупишь то, депутан?



    Ты зачем эту чушь городишь?..



    затем что ты чушь порешь, что на каждый ветряк или солн.панель нужен НА МЕСТЕ обслуживающий персонал. НЕ НУЖЕН. Бригада раз в квартал приехала, пол-дня поработала и уехала.



  • WSNX

    WSNX
    5 часов назад

    Очередной развод. Энергии производимой ветряком за весь срок службы не хватит чтобы реализовать себя (произвести такой же ветряк). Такую энергетику насаждают только те, кто завтра будет драть с вас как с сидоровых коз бабло за обслуживание этих ненадежных конструкций.

    Ветроэнергетика в принципе убыточная система на данный момент на планете Земля.

    Даже как-то не удивительно, что "Чубайс за"...

    Чего бы путного предложили. Рачье. Все Инженеры повымерли что-ли?!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    oenesterov

    Сергей Труш



    Ты дурак или прикалываешься?.. Куда туда?.. ЗАЧЕМ? если там РАБОТЫ нет и НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ? Ты чо городишь, нестеров?.. ты глазёнки свои разлупи и поезжай в Стойбу!. Для развития села необходима ЭКОНОМИЧЕСКАЯ политика, прикинь?.. ты читал план стратегического развития области?.. я ЧИТАЛ, и, наверное, один из немногих депутатов, который это сделал. Я с этого плана откровенно смеялся.. Он весь в СТОИМОСТНЫХ показателях!.. В СТОИМОСТНЫХ НЕСТЕРОВ!.. не в натуральных, не в целевых, с планами развития производств на местах, а целиком в том, что построить школу, детский сад, что-то ещё.. Нестеров, КТО будет холить в эти детские сады в тех сёлах, если народ от туда валит из за невозможности жить с такими тарифами и отсутствием работы?...





    Вот и едь в Стойбу жить. Развивай. Интересно бы ТВОЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ прочитать. Только чур в НАТУРАЛЬНЫХ показателях.

    Молодец, что читать умеешь. Неужели ты там один такой?



    Так я ПИСАЛ свою программу развития, прикинь, ты ЧИТАЛ?.. Вникал? или ума не хватило?.. Только вопрос КАКИМ образом она будет реализовываться в Стойбе, если параметры её развития режут единоросы?.. Ты вообще понимаешь всю глубину разрушения твоего сознания?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    WSNX

    Очередной развод. Энергии производимой ветряком за весь срок службы не хватит чтобы реализовать себя (произвести такой же ветряк). Такую энергетику насаждают только те, кто завтра будет драть с вас как с сидоровых коз бабло за обслуживание этих ненадежных конструкций. Ветроэнергетика в принципе убыточная система на данный момент на планете Земля. Даже как-то не удивительно, что "Чубайс за"... Чего бы путного предложили. Рачье. Все Инженеры повымерли что-ли?!



    О чём и речь!.. и вот этот нестеров продолжает политику насаждения ерунды

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    Сергей Труш

    И КПД ветряных станций НИЖЕ чем у ГЭС, их ставят там, где нет возможности поставить ГЭС.




    ну че, вполне себе открытие на нобелевку тянет



    Электростанции с высоким КПД дороги в процессе создания, зато производимая ими электроэнергия обходится дешевле.

    Наиболее высокий КПД (92-95%) - достоинство гидроэлектростанций. На них генерируется 14% мировой электромощности. Однако, этот тип станций наиболее требователен к месту возведения и, как показала практика, весьма чувствителен к соблюдению правил эксплуатации. Пример событий на Саяно-Шушенской ГЭС показал, к каким трагическим последствиям может привести пренебрежение правилами эксплуатации в стремлении снизить эксплуатационные издержки.

    Высоким КПД (80%) обладают АЭС. Их доля в мировом производстве электроэнергии составляет 22%. Но АЭС требуют повышенного внимания к проблеме безопасности, как на стадии проектирования, так и при строительстве, и во время эксплуатации. Малейшие отступления от строгих регламентов обеспечения безопасности для АЭС, чревато фатальными последствиями для всего человечества. Пример тому авария на АЭС в Чернобыле и японское землетрясение марта две тысячи одиннадцатого года, приведшее к аварии на АЭС, расположенной на острове Хонсю, в городе Окума, префектуры Фукусима.

    Кроме непосредственной опасности в случае аварии, использование АЭС сопровождается проблемами безопасности, связанными с утилизацией или захоронением отработанного ядерного топлива.

    КПД тепловых электростанций не превышает 34%, на них вырабатывается до шестидесяти процентов мировой электроэнергии. Кроме электроэнергии на тепловых электростанциях производится тепловая энергия, которая в виде горячего пара или горячей воды может передаваться потребителям на расстояние в 20-25 километров. Такие станции называют ТЭЦ (Тепло Электро Централь).

    ТЕС и ТЕЦ не дороги в строительстве, но, если не принимать специальных мер, не совсем благополучны в плане воздействия на окружающую среду. Неблагоприятное воздействие на окружающую среду в большой мере определяется тем, какое топливо применяется в тепловых агрегатах. Наиболее вредны продукты сгорания угля и тяжёлых нефтепродуктов, природный газ менее агрессивен. Заметим, применяемое топливо определяет конструктивные особенности тепловых установок.

    ТЭС являются основными источниками электроэнергии на территории России, США и большинства стран Европы. Однако, есть исключения, например, в Норвегии электроэнергия вырабатывается в основном на ГЭС, а во Франции 70% электроэнергии генерируется на атомных станциях.



    ОСИЛИЛ ТЕКСТ?

  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    ТЕС и ТЕЦ это хто такие?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад



    Недостатки электроветряков:

    - Шум от генераторов, который при сильном ветре может сравниться с шумом от взлетающего самолёта.

    - Проблема ещё есть и в неслышимом, но действующем на организм инфразвуке

    (при длительном воздействии он может вызывать головную боль, головокружение

    и даже депрессию).

    - Неприятно действует и постоянное мелькание солнечного света, прерываемого лопастями или отражающегося от них. При определённой частоте мельканий у некоторых людей иногда возникают эпилептические припадки.

    - Нарушается приём телевидения на наружную антенну, а не через кабель.

    По нормам ветроэлектрогенераторы не должны устанавливаться ближе 300 метров от жилых построек, но на самом деле неприятные эффекты могут ощущаться в зависимости от размеров и мощности установки в радиусе километра и более.

    Американский педиатр Нина Пирпонт утверждает, что близость ветроустановок вызывает у детей мигрень, головокружение, беспокойство, ухудшает зрение и даже пищеварение.



    Как-то так...

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Oldlord



    Недостатки электроветряков:

    - Шум от генераторов, который при сильном ветре может сравниться с шумом от взлетающего самолёта.

    - Проблема ещё есть и в неслышимом, но действующем на организм инфразвуке

    (при длительном воздействии он может вызывать головную боль, головокружение

    и даже депрессию).

    - Неприятно действует и постоянное мелькание солнечного света, прерываемого лопастями или отражающегося от них. При определённой частоте мельканий у некоторых людей иногда возникают эпилептические припадки.

    - Нарушается приём телевидения на наружную антенну, а не через кабель.

    По нормам ветроэлектрогенераторы не должны устанавливаться ближе 300 метров от жилых построек, но на самом деле неприятные эффекты могут ощущаться в зависимости от размеров и мощности установки в радиусе километра и более.

    Американский педиатр Нина Пирпонт утверждает, что близость ветроустановок вызывает у детей мигрень, головокружение, беспокойство, ухудшает зрение и даже пищеварение.



    Как-то так...



    именно так, поэтому ветряки ставят на некотором удалении от постоянного проживания человека.



  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Сергей Труш

    Сергей Труш

    oenesterov

    Сергей Труш

    И КПД ветряных станций НИЖЕ чем у ГЭС, их ставят там, где нет возможности поставить ГЭС.




    ну че, вполне себе открытие на нобелевку тянет



    Электростанции с высоким КПД дороги в процессе создания, зато производимая ими электроэнергия обходится дешевле.

    Наиболее высокий КПД (92-95%) - достоинство гидроэлектростанций. На них генерируется 14% мировой электромощности. Однако, этот тип станций наиболее требователен к месту возведения и, как показала практика, весьма чувствителен к соблюдению правил эксплуатации. Пример событий на Саяно-Шушенской ГЭС показал, к каким трагическим последствиям может привести пренебрежение правилами эксплуатации в стремлении снизить эксплуатационные издержки.

    Высоким КПД (80%) обладают АЭС. Их доля в мировом производстве электроэнергии составляет 22%. Но АЭС требуют повышенного внимания к проблеме безопасности, как на стадии проектирования, так и при строительстве, и во время эксплуатации. Малейшие отступления от строгих регламентов обеспечения безопасности для АЭС, чревато фатальными последствиями для всего человечества. Пример тому авария на АЭС в Чернобыле и японское землетрясение марта две тысячи одиннадцатого года, приведшее к аварии на АЭС, расположенной на острове Хонсю, в городе Окума, префектуры Фукусима.

    Кроме непосредственной опасности в случае аварии, использование АЭС сопровождается проблемами безопасности, связанными с утилизацией или захоронением отработанного ядерного топлива.

    КПД тепловых электростанций не превышает 34%, на них вырабатывается до шестидесяти процентов мировой электроэнергии. Кроме электроэнергии на тепловых электростанциях производится тепловая энергия, которая в виде горячего пара или горячей воды может передаваться потребителям на расстояние в 20-25 километров. Такие станции называют ТЭЦ (Тепло Электро Централь).

    ТЕС и ТЕЦ не дороги в строительстве, но, если не принимать специальных мер, не совсем благополучны в плане воздействия на окружающую среду. Неблагоприятное воздействие на окружающую среду в большой мере определяется тем, какое топливо применяется в тепловых агрегатах. Наиболее вредны продукты сгорания угля и тяжёлых нефтепродуктов, природный газ менее агрессивен. Заметим, применяемое топливо определяет конструктивные особенности тепловых установок.

    ТЭС являются основными источниками электроэнергии на территории России, США и большинства стран Европы. Однако, есть исключения, например, в Норвегии электроэнергия вырабатывается в основном на ГЭС, а во Франции 70% электроэнергии генерируется на атомных станциях.



    ОСИЛИЛ ТЕКСТ?



    че тебе, вторую нобелевку за день выписать?



  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Сергей Труш



    Так я ПИСАЛ свою программу развития, прикинь, ты ЧИТАЛ?.. Вникал? или ума не хватило?.. Только вопрос КАКИМ образом она будет реализовываться в Стойбе, если параметры её развития режут единоросы?.. Ты вообще понимаешь всю глубину разрушения твоего сознания?





    ну скинь почитать тогда.



    Надеюсь ТВОЯ программа не заключается в том, что надо ГДЕ-ТО взять и вложить в Стойбу 100500 млрд.долларов и тогда там жизнь наладится.



  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    пока ни хрена не выгодно для частников ставить ветряки солнечные батареи..

    такова селяви..

    иначе, давно бы уже все коттеджи были ими оборудованы.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    для тех кто читает только заголовки статей:



    ~~Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс разделяет эту точку зрения: «Доставка дизтоплива в труднодоступные регионы, не подключенные к энергосистеме, – это долго и дорого, в итоге топливо получается "золотым". Поэтому экономические предпосылки для развития возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке есть.



    т.е. речь ИЗНАЧАЛЬНО шла НЕ о строительстве ветряной или солнечной электростанции где-нибудь в Чигирях или в Зее, а в ОТДАЛЕННЫХ регионах ДВ.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    вот например как с этим обстоит дело в Горном Алтае, где таких удаленных мест дохрена

    http://sun-shines.ru/gornyj-altaj-nachal-massovo-stroit-solnechnye-ehlektrostancii/

  • WSNX

    WSNX
    4 часа назад

    oenesterov


    Вы вообще понимаете как устроен или функционирует ветряк?

    Аэродинамику, работу редуктора?

    Как у Вас с техникой? Какое у Вас образование? Сколько реально работающих технических проектов Вы реализовали?

    Выступая не тупым исполнителем, а придумав, разработав, создав проект и в последствии реализовав?

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    oenesterov

    вот например как с этим обстоит дело в Горном Алтае, где таких удаленных мест дохрена

    http://sun-shines.ru/gornyj-altaj-nachal-massovo-stroit-solnechnye-ehlektrostancii/



    а при чем тут алтай? и статья. которую обсуждаем...

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    WSNX

    oenesterov


    Вы вообще понимаете как устроен или функционирует ветряк?

    Аэродинамику, работу редуктора?

    Как у Вас с техникой? Какое у Вас образование? Сколько реально работающих технических проектов Вы реализовали?

    Выступая не тупым исполнителем, а придумав, разработав, создав проект и в последствии реализовав?



    Образование техническое, высшее.



    я и на Луне не был, означает ли это что она всего-лишь иллюзия?





    P.S. А вообще, Труш офигенно шарит в аэродинамике и редукторах.



  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Shift

    oenesterov

    вот например как с этим обстоит дело в Горном Алтае, где таких удаленных мест дохрена

    http://sun-shines.ru/gornyj-altaj-nachal-massovo-stroit-solnechnye-ehlektrostancii/



    а при чем тут алтай? и статья. которую обсуждаем...



    притом, что речь идет о ветряных и солнечных электростанциях в УДАЛЕННЫХ районах ДВ, а в Горном Алтае вполне себе успешно развивается альтернативная энергетика в УДАЛЕННЫХ района Горного Алтая. Не улавливаете связь?



  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    oenesterov

    WSNX

    oenesterov


    Вы вообще понимаете как устроен или функционирует ветряк?

    Аэродинамику, работу редуктора?

    Как у Вас с техникой? Какое у Вас образование? Сколько реально работающих технических проектов Вы реализовали?

    Выступая не тупым исполнителем, а придумав, разработав, создав проект и в последствии реализовав?



    Образование техническое, высшее.

    я и на Луне не был, означает ли это что она всего-лишь иллюзия?

    P.S. А вообще, Труш офигенно шарит в аэродинамике и редукторах.



    мне похрену на рассуждения труша...я тему ветряков и солнечных батарей уже 3 года изучаю и вот . что-то ни хрена не выгодно ставить ни то, ни другое..так что не лечите мне нервы...а образование, да техническое и экономическое.

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    oenesterov

    Shift

    oenesterov

    вот например как с этим обстоит дело в Горном Алтае, где таких удаленных мест дохрена

    http://sun-shines.ru/gornyj-altaj-nachal-massovo-stroit-solnechnye-ehlektrostancii/



    а при чем тут алтай? и статья. которую обсуждаем...



    притом, что речь идет о ветряных и солнечных электростанциях в УДАЛЕННЫХ районах ДВ, а в Горном Алтае вполне себе успешно развивается альтернативная энергетика в УДАЛЕННЫХ района Горного Алтая. Не улавливаете связь?



    нет ни какой связи. кроме слово "удаленное"..

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    oenesterov

    Oldlord



    Недостатки электроветряков:

    - Шум от генераторов, который при сильном ветре может сравниться с шумом от взлетающего самолёта.

    - Проблема ещё есть и в неслышимом, но действующем на организм инфразвуке

    (при длительном воздействии он может вызывать головную боль, головокружение

    и даже депрессию).

    - Неприятно действует и постоянное мелькание солнечного света, прерываемого лопастями или отражающегося от них. При определённой частоте мельканий у некоторых людей иногда возникают эпилептические припадки.

    - Нарушается приём телевидения на наружную антенну, а не через кабель.

    По нормам ветроэлектрогенераторы не должны устанавливаться ближе 300 метров от жилых построек, но на самом деле неприятные эффекты могут ощущаться в зависимости от размеров и мощности установки в радиусе километра и более.

    Американский педиатр Нина Пирпонт утверждает, что близость ветроустановок вызывает у детей мигрень, головокружение, беспокойство, ухудшает зрение и даже пищеварение.



    Как-то так...



    именно так, поэтому ветряки ставят на некотором удалении от постоянного проживания человека.



    Я ещё не написал про опасность для птичек и летучих мышек...



    А ещё большую зависимость от скорости ветра.



  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    даже есть примеры приобретения ветряков у нас тут, рядышком...до сих пор не работает, после небольшой аварии, запчасти сука. дорогие и спеца заменить нет...а выхлоп от того проекта, так и не произошел..то есть не окупился он, и не окупится уже ни когда..

    солнечные батареи только на освещение и тянут...

    или столько заплатишь за них, что лет 30 можно электричество от ЦЭС оплачивать без проблем, любые объемы.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    По словам Анатолия Чубайса, приоритеты РОСНАНО известны.

    Конечно известны. Распил бюджетного бабла.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Гыг. Юный энергетик то как надрывается. Своими портянками и тут всё загромоздил.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Хмык

    По словам Анатолия Чубайса, приоритеты РОСНАНО известны.

    Конечно известны. Распил бюджетного бабла.



    ну тебе как бывшему чинуше лучше всех известно



  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    oenesterov

    Хмык

    По словам Анатолия Чубайса, приоритеты РОСНАНО известны.

    Конечно известны. Распил бюджетного бабла.



    ну тебе как бывшему чинуше лучше всех известно



    Можно подумать, ты сам в неведении. )))

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Shift





    мне похрену на рассуждения труша...я тему ветряков и солнечных батарей уже 3 года изучаю и вот . что-то ни хрена не выгодно ставить ни то, ни другое..так что не лечите мне нервы



    ну так ты только изучаешь, а вот в Горном Алтае уже изучили и ставят солн.панели.







    ~~...а образование, да техническое и экономическое.



    я тебя не спрашивал, мне все равно





  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Что до темы, то она актуальная. нетрадиционная энергетика уже давно стала традиционной в других станах.

    Цена на электроэнергию в Чили 113 дней подряд в этом году падали до нуля в определенный момент. Дело том, что в Чили работают мощные солнечные электростанции, поставляющие энергию с избытком. Солнечных дней в этой стране много, и станции вырабатывают большое количество энергии. Настолько большое, что девать ее уже просто некуда. Поэтому потребители получают электроэнергию бесплатно.

    Для Чили это не в новинку. В прошлом году была аналогичная ситуация, когда цены на энергию держались на нулевой отметке 192 дня. В этом году рекорд, скорее всего, будет побит. Местные жители и владельцы энергоемких предприятий, конечно, рады. Но все не так радужно, как может показаться — у бесплатной энергии есть и отрицательная сторона. Дело в том, что энергетические компании в Чили принадлежат частному бизнесу, который сейчас не получает ни прибыли, ни дохода. А ведь поддержание энергетической инфраструктуры в рабочем состоянии требует денег.

    https://geektimes.ru/post/276794/

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Кстати, Даже в Амурской области. На дорогах всё больше и больше столбов с солнечными панелями и ветряками. Свет весьма приличный.

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    oenesterov

    Shift



    мне похрену на рассуждения труша...я тему ветряков и солнечных батарей уже 3 года изучаю и вот . что-то ни хрена не выгодно ставить ни то, ни другое..так что не лечите мне нервы



    ну так ты только изучаешь, а вот в Горном Алтае уже изучили и ставят солн.панели.



    ~~...а образование, да техническое и экономическое.



    я тебя не спрашивал, мне все равно



    в горном алтае много чего есть. чего нет в амурской области, и наоборот...сего ты его суешь сюда?..мы об нашем регионе говорим...

    на алтае тоже гэс и тэц как грязи весной за баней?..

    вот скажи, ты себе поставишь ветряк? или солнечные панели? или просто теоретик? ...

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Хмык

    Кстати, Даже в Амурской области. На дорогах всё больше и больше столбов с солнечными панелями и ветряками. Свет весьма приличный.



    так и хватает тока на освещение ..диодными светильниками..ни кто и не спорит..:)

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Shift

    oenesterov

    Shift



    мне похрену на рассуждения труша...я тему ветряков и солнечных батарей уже 3 года изучаю и вот . что-то ни хрена не выгодно ставить ни то, ни другое..так что не лечите мне нервы



    ну так ты только изучаешь, а вот в Горном Алтае уже изучили и ставят солн.панели.



    ~~...а образование, да техническое и экономическое.



    я тебя не спрашивал, мне все равно



    в горном алтае много чего есть. чего нет в амурской области, и наоборот...сего ты его суешь сюда?..мы об нашем регионе говорим...

    на алтае тоже гэс и тэц как грязи весной за баней?..

    вот скажи, ты себе поставишь ветряк? или солнечные панели? или просто теоретик? ...



    у тебя с головой нормально? Еще раз для упоротых, в статье речь шла об альтернативной энергетике для удаленных районов ДВ. Ты это понимаешь? Я в качестве примера привел как решается проблема энергетики в удаленных районах Горного Алтая, а не какого-нибудь Чили или другой планеты.

    куда я должен себе ветряк поставить? На балкон? Всем давно известно, что сетевая э/э дешевле, но она есть не везде. До тебя дошло? Так вот, сейчас, в удаленных районах э/э вырабатывается в большинстве случаев дизельными электростанциями. Альтернативная энергетика может полностью или частично заменить дизель и соответственно уменьшить расходы на выработку энергии.

    НИКТО не рассматривает вопрос замены Зейской ГЭС ветряком!!!

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Shift

    Хмык

    Кстати, Даже в Амурской области. На дорогах всё больше и больше столбов с солнечными панелями и ветряками. Свет весьма приличный.



    так и хватает тока на освещение ..диодными светильниками..ни кто и не спорит..:)



    А больше и не надо. Это же столб для освещения.



    Каждому своё. Для крупных предприятий ГЭС, а для мелочи и панели сгодятся. Просто всё надо считать. За бугром всё больше отелей с панелями. Наверняка видят выгоду.



    Правда у нас цены пока конские, но и здесь лет через пять всё устаканится.



  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Хмык

    Shift

    Хмык

    Кстати, Даже в Амурской области. На дорогах всё больше и больше столбов с солнечными панелями и ветряками. Свет весьма приличный.



    так и хватает тока на освещение ..диодными светильниками..ни кто и не спорит..:)



    А больше и не надо. Это же столб для освещения.

    Каждому своё. Для крупных предприятий ГЭС, а для мелочи и панели сгодятся. Просто всё надо считать. За бугром всё больше отелей с панелями. Наверняка видят выгоду.

    Правда у нас цены пока конские, но и здесь лет через пять всё устаканится.



    Хмык, ну вот, ты же вполне бываешь разумным человеком.



  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    oenesterov

    Shift

    oenesterov

    Shift



    мне похрену на рассуждения труша...я тему ветряков и солнечных батарей уже 3 года изучаю и вот . что-то ни хрена не выгодно ставить ни то, ни другое..так что не лечите мне нервы



    ну так ты только изучаешь, а вот в Горном Алтае уже изучили и ставят солн.панели.



    ~~...а образование, да техническое и экономическое.



    я тебя не спрашивал, мне все равно



    в горном алтае много чего есть. чего нет в амурской области, и наоборот...сего ты его суешь сюда?..мы об нашем регионе говорим...

    на алтае тоже гэс и тэц как грязи весной за баней?..

    вот скажи, ты себе поставишь ветряк? или солнечные панели? или просто теоретик? ...



    у тебя с головой нормально? Еще раз для упоротых, в статье речь шла об альтернативной энергетике для удаленных районов ДВ. Ты это понимаешь? Я в качестве примера привел как решается проблема энергетики в удаленных районах Горного Алтая, а не какого-нибудь Чили или другой планеты.

    куда я должен себе ветряк поставить? На балкон? Всем давно известно, что сетевая э/э дешевле, но она есть не везде. До тебя дошло? Так вот, сейчас, в удаленных районах э/э вырабатывается в большинстве случаев дизельными электростанциями. Альтернативная энергетика может полностью или частично заменить дизель и соответственно уменьшить расходы на выработку энергии.

    НИКТО не рассматривает вопрос замены Зейской ГЭС ветряком!!!



    ну раз такой формат беседы пошел, то тебе, упоротому, попытаюсь пояснить...в удаленных районах амурской области, некому оплатить ветряки и солнечные панели, той вырабатываемой мощности. чтобы "тянуть" какую нить деревню, не говоря о предприятиях...дошло?..ты в каких районах удаленных был в последний раз? теоретик - диванный..

    один раз, нам уже (в удаленные районы) навязали модульные станции на мазуте, которые, о чуда-чудное, не смогли "вывезти" нагрузку на них возлагаемую и теперь они стоят там как памятники идиотизму...

    дело не в том, что это плохо (альтернативная энергетика), а в том. что это, дорого очень в реалиях нашего мира сейчас...и экономически не обосновано и нецелесообразно...

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    oenesterov

    Хмык

    Shift

    Хмык

    Кстати, Даже в Амурской области. На дорогах всё больше и больше столбов с солнечными панелями и ветряками. Свет весьма приличный.



    так и хватает тока на освещение ..диодными светильниками..ни кто и не спорит..:)



    А больше и не надо. Это же столб для освещения.

    Каждому своё. Для крупных предприятий ГЭС, а для мелочи и панели сгодятся. Просто всё надо считать. За бугром всё больше отелей с панелями. Наверняка видят выгоду.

    Правда у нас цены пока конские, но и здесь лет через пять всё устаканится.



    Хмык, ну вот, ты же вполне бываешь разумным человеком.



    Хмык, я так три года назад думал, что устаканятся цены...думаю, 5 лет мало, лет через 10-15 можно будет рассматривать как выгодный проект..

    а что по твоему мелочь? частный дом? фермерское хозяйство?..возьми самую мелочь, частный дом в селемджинсокм районе и посчитай затраты и "выхлоп"..и прикинь окупаемость проекта..будешь приятно удивлен:)..

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Shift

    oenesterov

    Shift

    oenesterov

    Shift



    мне похрену на рассуждения труша...я тему ветряков и солнечных батарей уже 3 года изучаю и вот . что-то ни хрена не выгодно ставить ни то, ни другое..так что не лечите мне нервы



    ну так ты только изучаешь, а вот в Горном Алтае уже изучили и ставят солн.панели.



    ~~...а образование, да техническое и экономическое.



    я тебя не спрашивал, мне все равно



    в горном алтае много чего есть. чего нет в амурской области, и наоборот...сего ты его суешь сюда?..мы об нашем регионе говорим...

    на алтае тоже гэс и тэц как грязи весной за баней?..

    вот скажи, ты себе поставишь ветряк? или солнечные панели? или просто теоретик? ...



    у тебя с головой нормально? Еще раз для упоротых, в статье речь шла об альтернативной энергетике для удаленных районов ДВ. Ты это понимаешь? Я в качестве примера привел как решается проблема энергетики в удаленных районах Горного Алтая, а не какого-нибудь Чили или другой планеты.

    куда я должен себе ветряк поставить? На балкон? Всем давно известно, что сетевая э/э дешевле, но она есть не везде. До тебя дошло? Так вот, сейчас, в удаленных районах э/э вырабатывается в большинстве случаев дизельными электростанциями. Альтернативная энергетика может полностью или частично заменить дизель и соответственно уменьшить расходы на выработку энергии.

    НИКТО не рассматривает вопрос замены Зейской ГЭС ветряком!!!



    ну раз такой формат беседы пошел, то тебе, упоротому, попытаюсь пояснить...в удаленных районах амурской области, некому оплатить ветряки и солнечные панели, той вырабатываемой мощности. чтобы "тянуть" какую нить деревню, не говоря о предприятиях...дошло?..ты в каких районах удаленных был в последний раз? теоретик - диванный..



    Я не то чтобы был, а жил в удаленном районе



    один раз, нам уже (в удаленные районы) навязали модульные станции на мазуте, которые, о чуда-чудное, не смогли "вывезти" нагрузку на них возлагаемую и теперь они стоят там как памятники идиотизму...

    дело не в том, что это плохо (альтернативная энергетика), а в том. что это, дорого очень в реалиях нашего мира сейчас...и экономически не обосновано и нецелесообразно...



    А почему в Горном Алтае это обосновано и целесообразностями?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад

    Shift

    oenesterov

    Хмык

    Shift

    Хмык

    Кстати, Даже в Амурской области. На дорогах всё больше и больше столбов с солнечными панелями и ветряками. Свет весьма приличный.



    так и хватает тока на освещение ..диодными светильниками..ни кто и не спорит..:)



    А больше и не надо. Это же столб для освещения.

    Каждому своё. Для крупных предприятий ГЭС, а для мелочи и панели сгодятся. Просто всё надо считать. За бугром всё больше отелей с панелями. Наверняка видят выгоду.

    Правда у нас цены пока конские, но и здесь лет через пять всё устаканится.



    Хмык, ну вот, ты же вполне бываешь разумным человеком.



    Хмык, я так три года назад думал, что устаканятся цены...думаю, 5 лет мало, лет через 10-15 можно будет рассматривать как выгодный проект..

    а что по твоему мелочь? частный дом? фермерское хозяйство?..возьми самую мелочь, частный дом в селемджинсокм районе и посчитай затраты и "выхлоп"..и прикинь окупаемость проекта..будешь приятно удивлен:)..



    .

    не надо никому ниче прикидывать

    зачем лишнии движения

    тут же чубайс порылся, друг путена

    выйдет закон запрещающий *** и обязывающий тебя за свой счет установить ***

    и всего делов

    ну и еще ежегодные поборы установят за мониторинг

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    Считала как то проект дома на солнечных панелях/заодно и ветяки подсчитала.

    В хабаровском крае - в какой то глуши лесной где медведи ходят.

    НЕВЫГАДНА!!! от слова совсем. На наше врямя оба проекта убыточны с учётом материалов-расходников-способах хранения и гарантийных сроков.

    Окупаемость порядка 30 лет (это было лет 7 назад). Ну и примерно гарантийный срок работы всего этого барахла такой же (если всё работает безотказно) или даже и меньше.

    Даж для освещения невыгадна.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    КРЯ!!!

    Считала как то проект дома на солнечных панелях/заодно и ветяки подсчитала.

    В хабаровском крае - в какой то глуши лесной где медведи ходят.

    НЕВЫГАДНА!!! от слова совсем. На наше врямя оба проекта убыточны с учётом материалов-расходников-способах хранения и гарантийных сроков.

    Окупаемость порядка 30 лет (это было лет 7 назад). Ну и примерно гарантийный срок работы всего этого барахла такой же (если всё работает безотказно) или даже и меньше.

    Даж для освещения невыгадна.



    расчетам специалистов с таким ником, безусловно, стоит доверять без всяких проверок. НЕВЫГАДНА и точка!



    кстати, позвольте спросить у специалиста, а какие-такие "материалы, расходники и способы хранения" на солнечных панелях и на ветряках?



  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    oenesterov

    КРЯ!!!

    Считала как то проект дома на солнечных панелях/заодно и ветяки подсчитала.

    В хабаровском крае - в какой то глуши лесной где медведи ходят.

    НЕВЫГАДНА!!! от слова совсем. На наше врямя оба проекта убыточны с учётом материалов-расходников-способах хранения и гарантийных сроков.

    Окупаемость порядка 30 лет (это было лет 7 назад). Ну и примерно гарантийный срок работы всего этого барахла такой же (если всё работает безотказно) или даже и меньше.

    Даж для освещения невыгадна.



    расчетам специалистов с таким ником, безусловно, стоит доверять без всяких проверок. НЕВЫГАДНА и точка!

    кстати, позвольте спросить у специалиста, а какие-такие "материалы, расходники и способы хранения" на солнечных панелях и на ветряках?



    Ну да ... человеку, который всё пальцем на Алтай тычет конечно стоит доверять больше .... доооо .....

    образование-специальность то хоть какие? а то чёто в нашем городе твоей фамилии среди инженеров не замечала.

    экономист поди ...

  • WSNX

    WSNX
    1 час назад

    Итак.

    Солнце, давайте разберем следующее: По данным внеатмосферных измерений солнечная постоянная составляет 1367 Вт/м² (википедия). у земли около 1кВт на метр квадратный. Но КПД панелей крайне невысокое, даже у монокристалла. Возьмем заоблачную величину в 25%. и получим 4 метра на 1кВт, в идеале. Т.е. в идеале нужно застелить 4 метра земли на 1 кВт. Вводить поправки на угол падения, запыленность, длину суток не будем. Т.к. и без этого все будет видно. Теперь: возьмем дом с отоплением и средним расходом в 5000 в месяц или 160-170 кВт в день. И умножим на 4 и извлечем корень квадратный и получим сторону квадрата в 25м (я напомню в ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ). И это будет только площадь для покрытия панелями земли с учетом отопления дома всего в каких-нибудь 100кв. метров. А почему отопление я сюда вяжу - а вот почему, та же ТЭС и/или ТЭЦ дают нам тепло в дом, помимо прочего. Если брать только освещение то вероятно цифры будут скромнее в разы, но тогда, что получается? нужно будет еще и древесину/уголь опять-таки жечь 6 месяцев в году??? Мы же хотим уйти от этого, не?

    Ветер. Благовещенск 1,7 2,2 1,6 1,9 - средняя скорость ветра на высоте 10м по сезонам. СРАЗУ упираемся в "стартовую скрость" ветрогенераторов. У большинства малогабаритных винтовых 2-2.5 м/с. Т.е. у нас только весна xDDDDD. Выработка там небольшая в переделах 3000кВт в год (при номинальных 10м/с), а нам в месяц надо больше. Если взять большой ветряк то ему и скорость нужна большая. Все роторные и иные конструкции тихоходные требуют серьезных редукторов, что делает их ломкими и трудными в обслуживании.

    Какие поселки вы собрались переводить на ветро-солнце ?!?!!?! Если даже одному коттеджику маленькому это не светит?

    Думаю геотермальные и иные виды "эко" энергии разбирать не будем???

    Кто-то уже писал в теме, что если бы это было хоть сколько-нибудь выгодно, то люди не будь дураками уже бы поставили себе. И не платили бы по этим грабительским тарифам. - это здравая мысль была.

    Лучше, ребята, придумать новые турбины для старых видов топлива и повысить КПД и тем самым снизить количество необходимого топлива на сезон. Вот этим путем и идут все у кого наука в стране работает. Можете погуглить в сторону турбин работающих в необычных средах. Например в сжижженом СО2. Вот это дело. Правда для таких вещей придется математический аппарат для вихревых взаимодействий делать, которого, кстати в мире нет... Но это уже совсем другая история..

  • WSNX

    WSNX
    1 час назад

    Но тот же Чубайс не хочет науку, он хочет Ваших денег. Поэтому, ребята, "Ветряк в каждый дом!".

  • WSNX

    WSNX
    1 час назад

    oenesterov



    Специально для вас выше посты. Возражения путем контрпримера с расчетами будут?

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    WSNX

    Но тот же Чубайс не хочет науку, он хочет Ваших денег. Поэтому, ребята, "Ветряк в каждый дом!".



    ДонКихот к вам придет, раз налоги на ЭЭ перестанете платить )))))



  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    WSNX

    Но тот же Чубайс не хочет науку, он хочет Ваших денег. Поэтому, ребята, "Ветряк в каждый дом!".



    Скучный Вы какой то Гражданин.

    Щас Вас ещё тепловые насосы "Грунт-Вода" и "Вода-Вода" заставят на коленке подсчитать, мотивируя тем, чо они в Европе активно применяются.

    Даж поди раскладки с сайтов "Алтайских" притащат.

    ЗЫ: правда в том же Хабаровске на семинарах при упоминании про них все Инженера с ДВ чёто начинают руками махать - "Лектор - пропускай эту песню - давай дальше к реалиям". Видать ничё не шарят в экономике))

  • oenesterov

    oenesterov
    50 минут назад

    WSNX

    oenesterov


    Специально для вас выше посты. Возражения путем контрпримера с расчетами будут?



    будут, только пока без расчетов.



    Еще раз повторяю, никто в Благовещенске ставить ветряки не планирует, они не конкурентоспособны с сетевой э/э. Речь шла о удаленных районах ДВ, даже не конкурентно Амурской области, а ДВ. Ну, Чукотка далеко, а вот в Забайкалье есть село Средняя Олёкма, для таких мест больше всего и подходит такие источники э/э. В Амурской области же с этим попроще, т.к. удаленные поселки являются поселками при промышленных объектах и к ним проложены ЛЭП.



  • oenesterov

    oenesterov
    49 минут назад

    КРЯ!!!

    образование-специальность то хоть какие? а то чёто в нашем городе твоей фамилии среди инженеров не замечала.


    экономист поди ...



    о Господи, еще один, или просто перелогиниться успел?



    Может не те отчеты читаешь? Хотя... они же конфиденциальны, вряд ли тебе перепадет их почитать.



  • oenesterov

    oenesterov
    46 минут назад

    WSNX

    Итак.

    бла-бла-бла....

    Кто-то уже писал в теме, что если бы это было хоть сколько-нибудь выгодно, то люди не будь дураками уже бы поставили себе. И не платили бы по этим грабительским тарифам. - это здравая мысль была.



    ну значит на Горном Алтае дураки? ок....



  • Oldlord

    Oldlord
    44 минуты назад

    oenesterov

    WSNX

    oenesterov


    Специально для вас выше посты. Возражения путем контрпримера с расчетами будут?



    будут, только пока без расчетов.

    Еще раз повторяю, никто в Благовещенске ставить ветряки не планирует, они не конкурентоспособны с сетевой э/э. Речь шла о удаленных районах ДВ, даже не конкурентно Амурской области, а ДВ. Ну, Чукотка далеко, а вот в Забайкалье есть село Средняя Олёкма, для таких мест больше всего и подходит такие источники э/э. В Амурской области же с этим попроще, т.к. удаленные поселки являются поселками при промышленных объектах и к ним проложены ЛЭП.



    Т.е. ЛЭП протянуть это дорого и малоокупаемо, а завести дорогостоящее оборудование для ветряка по зимнику или на вертолётах, смонтировать и обслуживать - выгодно?

  • alex 3

    alex 3
    40 минут назад

    WSNXИтак.

    Солнце, давайте разберем следующее: По данным внеатмосферных измерений солнечная постоянная составляет 1367 Вт/м² (википедия). у земли около 1кВт на метр квадратный. Но КПД панелей крайне невысокое, даже у монокристалла. Возьмем заоблачную величину в 25%. и получим 4 метра на 1кВт, в идеале. Т.е. в идеале нужно застелить 4 метра земли на 1 кВт. Вводить поправки на угол падения, запыленность, длину суток не будем. Т.к. и без этого все будет видно. Теперь: возьмем дом с отоплением и средним расходом в 5000 в месяц или 160-170 кВт в день. И умножим на 4 и извлечем корень квадратный и получим сторону квадрата в 25м (я напомню в ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ). И это будет только площадь для покрытия панелями земли с учетом отопления дома всего в каких-нибудь 100кв. метров. А почему отопление я сюда вяжу - а вот почему, та же ТЭС и/или ТЭЦ дают нам тепло в дом, помимо прочего. Если брать только освещение то вероятно цифры будут скромнее в разы, но тогда, что получается? нужно будет еще и древесину/уголь опять-таки жечь 6 месяцев в году??? Мы же хотим уйти от этого, не?

    Ветер. Благовещенск 1,7 2,2 1,6 1,9 - средняя скорость ветра на высоте 10м по сезонам. СРАЗУ упираемся в "стартовую скрость" ветрогенераторов. У большинства малогабаритных винтовых 2-2.5 м/с. Т.е. у нас только весна xDDDDD. Выработка там небольшая в переделах 3000кВт в год (при номинальных 10м/с), а нам в месяц надо больше. Если взять большой ветряк то ему и скорость нужна большая. Все роторные и иные конструкции тихоходные требуют серьезных редукторов, что делает их ломкими и трудными в обслуживании.

    Какие поселки вы собрались переводить на ветро-солнце ?!?!!?! Если даже одному коттеджику маленькому это не светит?

    Думаю геотермальные и иные виды "эко" энергии разбирать не будем???

    Кто-то уже писал в теме, что если бы это было хоть сколько-нибудь выгодно, то люди не будь дураками уже бы поставили себе. И не платили бы по этим грабительским тарифам. - это здравая мысль была.

    Лучше, ребята, придумать новые турбины для старых видов топлива и повысить КПД и тем самым снизить количество необходимого топлива на сезон. Вот этим путем и идут все у кого наука в стране работает. Можете погуглить в сторону турбин работающих в необычных средах. Например в сжижженом СО2. Вот это дело. Правда для таких вещей придется математический аппарат для вихревых взаимодействий делать, которого, кстати в мире нет... Но это уже совсем другая история..


    все больше узнаю что ставят. Был на небольшой ферме, где в непогоду пользуются генератором, а в солнечную погоду -батареями. Подключают доильные аппараты. Сосед по даче установил батарею-бытовые нужды обеспечил. Знакомый в коттедже греет воду солнечным водонагревателем причем и зимой и летом. Те кто считает деньги -уже использует.

  • alex 3

    alex 3
    37 минут назад

    ни кто не говорит пока о 100% обеспечении своего дома независимыми источниками, прогресс еще до этого не дошел, но даже 30 % замещать уже можно, и это экономически выгодно.

  • oenesterov

    oenesterov
    18 секунд назад

    Oldlord

    oenesterov

    WSNX

    oenesterov


    Специально для вас выше посты. Возражения путем контрпримера с расчетами будут?



    будут, только пока без расчетов.

    Еще раз повторяю, никто в Благовещенске ставить ветряки не планирует, они не конкурентоспособны с сетевой э/э. Речь шла о удаленных районах ДВ, даже не конкурентно Амурской области, а ДВ. Ну, Чукотка далеко, а вот в Забайкалье есть село Средняя Олёкма, для таких мест больше всего и подходит такие источники э/э. В Амурской области же с этим попроще, т.к. удаленные поселки являются поселками при промышленных объектах и к ним проложены ЛЭП.



    Т.е. ЛЭП протянуть это дорого и малоокупаемо, а завести дорогостоящее оборудование для ветряка по зимнику или на вертолётах, смонтировать и обслуживать - выгодно?



    считать нужно в любом случае, никто вот так бездумно ставить везде ветряки с солнечными панелями не предлагал.



    и да, ЛЭП протянуть дорого, особенно если потребителей пару тысяч человек, кроме того ее еще обслуживать и ремонтировать надо, плюс потери на передаче, обрывы и прочие прелести.





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