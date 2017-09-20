Амурской области предлагают использовать ветряную энергетику

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Гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов и председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс обсудили сотрудничество в сфере энергетики. По словам Леонида Петухова, для снижения объемов потребленного топлива на Дальнем Востоке России возможно применение возобновляемых источников энергии.

Так, использование солнечных панелей или ветряной энергетики возможно в Якутии, на Камчатке, в Сахалинской области, на Чукотке, в Хабаровском крае, Приморском крае, в Амурской области. Кроме того, из Сахалинской и Амурской областей возможен экспорт электроэнергии – наиболее перспективным рынком сбыта является Япония за счет разницы в цене и возможного субсидирования возобновляемой энергетики со стороны японских партнеров.

Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс разделяет эту точку зрения: «Доставка дизтоплива в труднодоступные регионы, не подключенные к энергосистеме, – это долго и дорого, в итоге топливо получается "золотым". Поэтому экономические предпосылки для развития возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке есть. Суровый климат – это не только проблема, но и возможность. Ветропотенциал здесь колоссальный, да и солнечных дней в году хватает. Поэтому и природные предпосылки для развития ВИЭ отличные».​

Участники встречи также обсудили сотрудничество в сфере медицины на Дальнем Востоке России. Перспективными направлениями сотрудничества, по мнению сторон, являются телемедицина, а также фармацевтика (производство фармсубстанций из водных биоресурсов).

Еще одной темой обсуждения на состоявшейся встрече стало создание инкубатора/технопарка на территории Дальневосточного федерального округа.

«Создание такого технопарка или инкубатора в виде совместного предприятия с частными или государственными организациями КНР и Южной Кореи неоднократно обсуждалось на встречах с нашими иностранными партнерами, – отметил Леонид Петухов. – Участие РОСНАНО в таких проектах делает их еще более перспективными».

По словам Анатолия Чубайса, приоритеты РОСНАНО известны. Помимо упоминавшихся фармацевтики и возобновляемой энергетики, это новые композитные материалы, которые будут использоваться в авиакосмических производствах, в том числе в производстве беспилотных летательных аппаратов, также машиностроение и робототехника. На них сосредоточится Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий, который создают РОСНАНО, РВК и Фонд развития Дальнего Востока.