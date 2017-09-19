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19сентября
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сегодня, 21:30 5

Энергетики начали отключать должников от электричества

Энергетики начали отключать должников от электричества
Фото: BeLive.ru

Более полутора тысяч амурчан могут остаться без света. Электричество отключат, если они не рассчитаются с долгами. А их у жителей Приамурья перед энергетиками накопилось немало – около четырёхсот миллионов рублей. Некоторые неплательщики уже остались без света.

В одной квартире жильцы задолжали энергетикам более пяти тысяч рублей. Почему не погасили долг, ответить не смогли – во время рейда энергетиков дома никого не было.

Но пока энергетики работали по отключению электричества, домой неожиданно вернулась хозяйка. Перспектива лишиться электричества женщине не понравилась. Долг был погашен за несколько минут.

«Абонент оплатил задолженность в 100 % размере через Сбербанк-онлайн. И предоставил нам платёжный документ. Мы убедились, что оплата прошла и подключили свет немедленно», – рассказал агент по сбыту электроэнергии «Благовещенского РКЦ» Денис Савкин.

Хозяин следующей квартиры объяснялся с энергетиками через закрытую дверь. И заверил - квитанция об оплате долга в три с половиной тысячи рублей у него есть. Но показать её мужчина не захотел.

Принимать ванну хозяину квартиры пришлось в темноте. Напоследок, специалисты оставили ему в дверях уведомление об отключении электричества. За месяц только в Благовещенске и Благовещенском районе энергетики отключают полутысячи адресов. Конец света наступает для тех, у кого задолженность более двух ежемесячных нормативов. Это сумма примерно в полторы тысячи рублей.

«Если абонент не оплачивает один месяц, мы ему звоним, уведомляем различными способами. Напоминаем предупреждениями. По истечению двух месяцев мы включаем этого абонента в график по отключению, уведомляем его и идём отключать», – рассказал начальник «Благовещенского РКЦ» Дмитрий Каландия.

На сегодня амурчане задолжали энергетикам уже 390 миллионов рублей. Об отключениях уже уведомлены около полутора тысяч человек.

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#ЖКХ #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    надо внизу дополнять -на правах рекламы

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    54 минуты назад

    Плачу на перед, переплата 1000 к.в. Неизвестно откуда берут данные, пришло две повестки от мирового судьи. Завтра пойду скандал устраивать. Когда за месяц считают 1000 киловатт я нажгла в прошлом уже 2000 кв. В сверке нет смысла по бумагам все ровно.А показания счетчика никто не смотрит.

  • Victrix

    Victrix
    34 минуты назад



    На сегодня амурчане задолжали энергетикам уже 390 миллионов рублей. Об отключениях уже уведомлены около полутора тысяч человек.



    390 миллионов рублей делим на 1,5 тыс. Получаем в среднем каждый должник должен 240 тыс. руб.

    Стоимость одного кВт равна 2,46 руб. Т.е. каждый должник нажег за два месяца 97561 кВт.

    Т.е. 48780 кВт в месяц. Даже я столько не нажигаю.

    Толи лыжи не едут, толи нас обманывают.

  • Братеев

    Братеев
    17 минут назад

    стоимость киловатта явно завышена-пусть обоснуют из чего она складывается-энергетики жируют грабя народ

  • ММС

    ММС
    4 минуты назад

    У нас в Амурке самый большой ценник на элетроэнергию и это при наличии трех ГЭС сами воруют у нас деньги в узаконенном порядке.

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