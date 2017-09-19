Энергетики начали отключать должников от электричества

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В одной квартире жильцы задолжали энергетикам более пяти тысяч рублей. Почему не погасили долг, ответить не смогли – во время рейда энергетиков дома никого не было.

Но пока энергетики работали по отключению электричества, домой неожиданно вернулась хозяйка. Перспектива лишиться электричества женщине не понравилась. Долг был погашен за несколько минут.

«Абонент оплатил задолженность в 100 % размере через Сбербанк-онлайн. И предоставил нам платёжный документ. Мы убедились, что оплата прошла и подключили свет немедленно», – рассказал агент по сбыту электроэнергии «Благовещенского РКЦ» Денис Савкин.

Хозяин следующей квартиры объяснялся с энергетиками через закрытую дверь. И заверил - квитанция об оплате долга в три с половиной тысячи рублей у него есть. Но показать её мужчина не захотел.

Принимать ванну хозяину квартиры пришлось в темноте. Напоследок, специалисты оставили ему в дверях уведомление об отключении электричества. За месяц только в Благовещенске и Благовещенском районе энергетики отключают полутысячи адресов. Конец света наступает для тех, у кого задолженность более двух ежемесячных нормативов. Это сумма примерно в полторы тысячи рублей.

«Если абонент не оплачивает один месяц, мы ему звоним, уведомляем различными способами. Напоминаем предупреждениями. По истечению двух месяцев мы включаем этого абонента в график по отключению, уведомляем его и идём отключать», – рассказал начальник «Благовещенского РКЦ» Дмитрий Каландия.

На сегодня амурчане задолжали энергетикам уже 390 миллионов рублей. Об отключениях уже уведомлены около полутора тысяч человек.