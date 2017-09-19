В мэрии оценили готовность Благовещенска к отопительному сезону

Котельные Благовещенска готовы к отопительному сезону на 97 %, тепловые сети отремонтированы на 100 %, запас угля – больше 29 тысяч тонн. Жилые дома готовы к зиме на 99 %.

Во вторник, 19 сентября, мэр Благовещенска Валентина Калита провела планерное совещание. Обсуждался вопрос подготовки города к отопительному периоду, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По состоянию на 15 сентября готовность котельных города Благовещенска составляет 97 %. Отремонтировано 100 % запланированных тепловых сетей. «Амурские коммунальные системы» в текущем году провели капитальный ремонт 211 метров тепловых сетей, 678 метров водопроводных сетей. Завершены ремонтные работы на тепломагистралях северного, центрального, северо-западного районов, также тепломагистраль № 5», – отчитался в своем докладе начальник управления ЖКХ города Благовещенска Сергей Казанцев.

В настоящее время на котельных города Благовещенска создан запас угля в количестве 29 045 тонн. По состоянию на 15 сентября процент готовности жилых домов к отопительному периоду составляет 99 %.

Управление ЖКХ администрации города Благовещенска напоминает, что в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 отопительный период начинается не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже + 8 градусов.

Жители Благовещенска могут сообщать о случаях несвоевременного поступления тепла в свои квартиры по телефону горячей линии ЕДДС: 59-28-26, а также в социальной сети Instagram, аккаунт: @blagoveshchensk.rf.