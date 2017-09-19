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19сентября
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В благовещенскую школу № 4 попасть теперь будет труднее

В благовещенскую школу № 4 попасть теперь будет труднее

В Алексеевскую гимназию, как теперь называется благовещенская школа № 4, непросто будет попасть на обучение. Для будущих первоклассников здесь собираются проводить тестирование. Изменится и программа.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в городской администрации подписано постановление о переименовании школы № 4 в Алексеевскую гимназию. Это историческое название учебного заведения. Алексеевская женская школа была основана в 1874 году. И назвали ее в честь великого князя Алексея Александровича, который посещал Благовещенск. Статус гимназии учреждение получило через 10 лет после открытия.

Изменения произошли не только в названии, но и в учебном процессе школы. Теперь в учреждении введут дополнительные занятия, откроют клуб для первоклассников, где школьники будут развивать исследовательские навыки. Для этих целей даже приобрели мини-лабораторию по физике и химии.

Просмотров всего: 889

#городская власть #дети #образование #школа

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Надо полагать и подаяния принимать будут в два раза больше.

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Смотрите-ка, Илитная школа!

  • Astoriya

    Astoriya
    1 час назад

    Интересно, а что будет с теми первоклассниками, которые по району прикреплены к этой школе, но не пройдут тестирование?

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Обхохочешся что придумали

  • ay

    ay
    1 час назад

    Я-то думал, что крыльцо сломали.

  • Вицли

    Вицли
    59 минут назад

    разжигаем дальше

  • молокан

    молокан
    55 минут назад

    Я чтой-то недопонял. А бюст Калинина, убрали?

  • Лаконика

    Лаконика
    51 минута назад

    Astoriya

    Интересно, а что будет с теми первоклассниками, которые по району прикреплены к этой школе, но не пройдут тестирование?



    Расстреляют

    молокан

    Я чтой-то недопонял. А бюст Калинина, убрали?



    Подрихтовали

  • ok_Наталья .

    ok_Наталья .
    47 минут назад

    За то внутри там со времен постройки ремонта нормального не делали.

  • ok_Наталья .

    ok_Наталья .
    47 минут назад

    За то внутри там со времен постройки ремонта нормального не делали.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    41 минута назад

    не боись, отремонтируют

  • Оля111

    Оля111
    38 минут назад

    И зачем всё это....

  • Gorojanka

    Gorojanka
    36 минут назад

    ayЯ-то думал, что крыльцо сломали.


    Я тоже что то подобное подумала)

  • Gorojanka

    Gorojanka
    34 минуты назад

    Сергей Сергеевичне боись, отремонтируют


    С родителей дань соберут и отремонтируют. Мотивация будет примерно следующая "Негоже гимназии так выглядеть, а гимназистам по неремонтированным корридарам ходить"

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    25 минут назад

    а вы за нас не переживайте, надо будет и соберем. у меня там дочь учится, и я рад этому переименованию.

  • Отец

    Отец
    20 минут назад

    Попасть труднее.. все прям ломятся. Не в названии дело, а в уровне подготовки

  • молокан

    молокан
    18 минут назад

    А что там, сильно высокий уровень подготовки?

  • Отец

    Отец
    17 минут назад

    Да как и везде в спортивно-космическо-нефтеной ... чуть выше плинтуса

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    11 минут назад

    вообще, конечно вы правы на счет подготовки, желательно, конечно улучшить, глубоко не всем доволен

  • Отец

    Отец
    2 минуты назад

    Вот когда у нас появится школы уровня хотя бы в половину от уровня СУНЦ НГУ известная на всю страну причем бесплатная для всех, кто прошел летнюю школу и по результатам олимпиад в СУНЦе был зачислен. Можно легко посмотреть в сети количество желающих и географию тех кто хочет там учится - более 1000 детей от Калининграда до Владивостока, оставляют не более 2-х сотен. Вот это уровень, а у нас плинтус...

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