В благовещенскую школу № 4 попасть теперь будет труднее

В Алексеевскую гимназию, как теперь называется благовещенская школа № 4, непросто будет попасть на обучение. Для будущих первоклассников здесь собираются проводить тестирование. Изменится и программа.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в городской администрации подписано постановление о переименовании школы № 4 в Алексеевскую гимназию. Это историческое название учебного заведения. Алексеевская женская школа была основана в 1874 году. И назвали ее в честь великого князя Алексея Александровича, который посещал Благовещенск. Статус гимназии учреждение получило через 10 лет после открытия.

Изменения произошли не только в названии, но и в учебном процессе школы. Теперь в учреждении введут дополнительные занятия, откроют клуб для первоклассников, где школьники будут развивать исследовательские навыки. Для этих целей даже приобрели мини-лабораторию по физике и химии.