Многоквартирный дом в амурском селе топило нечистотами

Многоквартирный дом в селе Новокиевский Увал страдал от нечистот. Они топили подвал дома, но предприятие, предоставляющее услуги по водоотведению, не предпринимало должных мер. Ситуацию удалось переломить после вмешательства прокуратуры и суда.

На то, что подвал дома заполнен нечистотами, жаловались жильцы, и последовавшая прокурорская проверка это подтвердила. 28 июня прокуратура возбудила в отношении директора предприятия, предоставляющего услуги по водоотведению, административное дело. Директор был оштрафован. Кроме того, 28 июня прокурор внес в адрес директора представление об устранении выявленных нарушений.

Требования прокурора исполнены не были. Тогда 28 августа он направил в Мазановский районный суд исковое заявление, чтобы обязать предприятие откачать отходы из подвала, а также устранить неисправности на внутридомовых канализационных сетях.

14 сентября суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме.

К настоящему времени все нарушения устранены, сообщает прокуратура Амурской области.