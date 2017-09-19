Банки получат доступ к данным Пенсионного фонда

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По его словам, подключение запланировано на середину осени. Заемщики смогут давать согласие на запрос сведений об их доходах из ПФР без посещения банковских отделений. Также у клиентов появится возможность совершать эту операцию с помощью интернет-банка, что позволит задействовать механизм онлайн-кредитования.

Новая схема отрабатывается с июня 2015 года. До этого осенью 2014 года банки заявили о необходимости создания общедоступного сервиса для доступа к базам данных ПФР и ФНС. В разработке схемы участвуют Минкомсвязи, ПФР, Минфин и ЦБ, а также 32 российских банка и Национальный совет финансового рынка, который осуществляет координацию между кредитными организациями.