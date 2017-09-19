Банки получат доступ к данным Пенсионного фонда
Российские банки до конца 2017 года могут получить доступ к данным Пенсионного фонда страны для проверки доходов заемщиков. Об этом «Известиям» сообщил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, курирующий соответствующий пилотный проект.
По его словам, подключение запланировано на середину осени. Заемщики смогут давать согласие на запрос сведений об их доходах из ПФР без посещения банковских отделений. Также у клиентов появится возможность совершать эту операцию с помощью интернет-банка, что позволит задействовать механизм онлайн-кредитования.
Новая схема отрабатывается с июня 2015 года. До этого осенью 2014 года банки заявили о необходимости создания общедоступного сервиса для доступа к базам данных ПФР и ФНС. В разработке схемы участвуют Минкомсвязи, ПФР, Минфин и ЦБ, а также 32 российских банка и Национальный совет финансового рынка, который осуществляет координацию между кредитными организациями.
Просмотров всего: 425