Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: защита прав потребителей и инфраструктура для велосипедистов

20 сентября утром в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, сложно ли потребителям самим защищать свои права. Гости – организаторы проекта «Антирейтинг» Илья и Андрей Афанасьевы.

Днем на «Эхе» побывает заместитель мэра города Благовещенска Олег Косолапов. Ведущие вместе с гостем выяснят, как развивается инфраструктура для велосипедистов-любителей и что происходит с Первомайским парком.

Ведущие утреннего и дневного эфиров – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.