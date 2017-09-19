Амурская область – на пятом месте по реализации программы «Дальневосточный гектар»

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Более 29 тысяч участников программы «Дальневосточный гектар» уже заключили договоры безвозмездного пользования. В Приамурье раздали около 3,5 тысячи гектаров – это пятое место среди субъектов ДФО.

В Хабаровском крае договоры безвозмездного пользования земельными участками заключили более 6,6 тысячи человек. На втором месте по выдаче дальневосточных гектаров – Приморский край с показателем в 5,6 тысячи, на третьем – Сахалин, где оформлено около 5 тысяч договоров. Еще 4,7 тысячи участков отданы в пользование в Республике Саха (Якутия). Около 3,5 тысячи гектаров – в Амурской области, сообщил заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

Подано почти 101,6 тысячи заявок на получение дальневосточного гектара. Здесь тройка лидеров поменялась, но Приамурье по-прежнему остается на пятом месте. Почти 40 тысяч заявок приходятся на Приморье, более 18,5 тысячи – на Якутию, более 15,5 тысячи – на Хабаровский край. 12,5 тысячи россиян хотят получить земельный участок на Сахалине, почти 7 тысяч в Амурской области и около 2 тысяч в Еврейской автономии и Магаданской области, сообщает Минвостокразвития.

На дальневосточных гектарах образовалось уже почти 70 агломераций земельных участков, полученных по федеральной программе, и их количество постоянно растет – теперь граждане предпочитают выбирать свой гектар в местах, где видят уже реальных соседей, благодаря группе ВКонтакте «Дальневосточный гектар: Мы соседи!».

«Программа "Дальневосточный гектар" востребована. Мы предполагаем, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок. А в пользование до конца года будет оформлено и передано как минимум 50 тысяч земельных участков», – подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Галушка.