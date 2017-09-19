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19сентября
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сегодня, 17:19 2

В Белогорск приедут чемпионы Олимпийских игр

В Белогорск приедут чемпионы Олимпийских игр
Фото: cdn1.img.rsport.ru

Белогорск готовится к встрече официальной делегации заслуженных мастеров спорта России в рамках межрегиональной акции «Кубок "Великая Россия. Спортивная держава"». Олимпийские чемпионы и призеры по волейболу, велоспорту, биатлону, тяжелой атлетике, плаванию, академической гребле приедут в город 26 сентября.

Маршрут участников акции, организованной Российским союзом спортсменов, пройдет через города нескольких регионов. «Именитые гости примут участие в городских спортивных мероприятиях, – рассказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации Белогорска Ольга Саяпина. – Известно, что спортсмены встретятся со школьниками, воспитанниками спортивных школ Белогорска, учителями физической культуры и спорта, тренерами-преподавателями и спортивной общественностью города».

Межрегиональная акция «Кубок "Великая Россия. Спортивная держава"» является составной частью масштабного проекта всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России». Акция стартует 20 сентября по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Белогорск – Сковородино – Нерюнгри – Тында – Хабаровск, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Цель проекта – развитие массового детского спорта, продвижение олимпийских ценностей, активного образа жизни, пропаганда физической культуры и спорта среди молодежи, привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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#Белогорск #спорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    55 минут назад

    круто! а кто приедет то?

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