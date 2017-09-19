Экс-руководителей амурских судебных приставов освободили от наказания по амнистии

В Благовещенском городском суде 19 сентября вынесли приговор бывшему главе амурских судебных приставов Владимиру Дубине и его экс-заместителю Виктору Шульге. Обоих приговорили к условному сроку, а затем амнистировали, сняв судимость.

Руководителей судили по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства».

По версии следствия, Дубина и Шульга, зная о наличии возникшей за период 2005-2014 годов задолженности по заработной плате перед работниками трех районных отделов УФССП в общей сумме более 5,7 миллиона рублей, получили 5 миллионов рублей из ФССП России для погашения этой задолженности. При этом они выплатили возникшую задолженность только действующим сотрудникам за период с 2011 по 2014 годы в общей сумме около 2,3 миллиона рублей, а остальные средства – более 3,4 миллиона рублей – использовали как средства экономии по фонду оплаты труда, получив за счет этого повышенные премии по итогам 2014 года.

Вину в преступлении признал только Шульга. Дубина настаивал на своей невиновности. Зачитывать приговор бывшим руководителям судебных приставов начали 18 сентября, 19 сентября вынесли приговор.

Суд признал обоих виновными в совершении преступления и назначил Дубине наказание в виде трех лет лишения свободы, а Шульге – в виде двух лет лишения свободы. Оба наказания – условные с испытательным сроком два года.

Но оба подсудимых попали под амнистию. «На основании пунктов 9 и 12 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от назначенного наказания освободить и снять судимость», – сообщается на сайте Благовещенского городского суда.