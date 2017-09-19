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19сентября
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Экс-руководителей амурских судебных приставов освободили от наказания по амнистии

Экс-руководителей амурских судебных приставов освободили от наказания по амнистии

В Благовещенском городском суде 19 сентября вынесли приговор бывшему главе амурских судебных приставов Владимиру Дубине и его экс-заместителю Виктору Шульге. Обоих приговорили к условному сроку, а затем амнистировали, сняв судимость.

Руководителей судили по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства».

По версии следствия, Дубина и Шульга, зная о наличии возникшей за период 2005-2014 годов задолженности по заработной плате перед работниками трех районных отделов УФССП в общей сумме более 5,7 миллиона рублей, получили 5 миллионов рублей из ФССП России для погашения этой задолженности. При этом они выплатили возникшую задолженность только действующим сотрудникам за период с 2011 по 2014 годы в общей сумме около 2,3 миллиона рублей, а остальные средства – более 3,4 миллиона рублей – использовали как средства экономии по фонду оплаты труда, получив за счет этого повышенные премии по итогам 2014 года.

Вину в преступлении признал только Шульга. Дубина настаивал на своей невиновности. Зачитывать приговор бывшим руководителям судебных приставов начали 18 сентября, 19 сентября вынесли приговор.

Суд признал обоих виновными в совершении преступления и назначил Дубине наказание в виде трех лет лишения свободы, а Шульге – в виде двух лет лишения свободы. Оба наказания – условные с испытательным сроком два года.

Но оба подсудимых попали под амнистию. «На основании пунктов 9 и 12 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от назначенного наказания освободить и снять судимость», – сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    так то вот

  • КанзаС

    КанзаС
    2 часа назад

    Им теперь прямая дорога в мужской монастырь...грехи до конца дней своих замаливать...))) Наш Суд самый гуманный суд в Мире !

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Улюкаев под амнистию не попадает случайно?

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Красть надо к юбилею крупному какому-нибудь!

    Если поймают-амнистия все простит!

  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    Даже судимость сняли...можно ехать в другой регион (здесь слишком известные фамилии) и вновь в чиновники. Просто смех!

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    рафики неувиновны! скоты.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Как пиджачок, который замарался потом снял и чистенький.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Братва своих не кидает.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    36 минут назад

    Как в 17 году можно амнистировать,согласно приказа 15 года??? Хотя,этож Россия;все(всех) можно купить,все(всех) можно продать.

  • Отец

    Отец
    23 минуты назад

    Никогда такого не было и вот опять....

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    6 минут назад

    как же суд, самый путинский суд, может осудить путинских судебных ублюдкоф, ну как-то не кошерно это

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