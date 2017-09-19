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Четыре «кинохоккеиста» и благовещенские спортсмены проведут товарищеский матч

Четыре «кинохоккеиста» и благовещенские спортсмены проведут товарищеский матч
Фото: minsportamur.ru

В субботу, 23 сентября, звезды «Амурской осени» выйдут на лед и примут участие в товарищеском хоккейном матче. Игра пройдет в коробке спорткомплекса «Спартак», начало в 14 часов.

На площадку выйдут актеры Денис Сердюков и Тимур Ефременков, сыгравшие в фильме «Легенда № 17» известных хоккеистов Александра Мальцева и Бориса Михайлова. Еще один экранный хоккеист – Владислав Канопка, снявшийся в сериале «Молодежка». На лед выйдет и Артем Михалков, сын известного режиссера.

Первоначально организаторы планировали, что игра пройдет между сборной Благовещенска и командой «звезд» российского кино, но в дальнейшем решили играть смешанными составами, чтобы уравнять шансы сторон. Ведь актерам не часто приходится выходить на лед.

Хоккейный матч с участием звезд фестиваля начнется в 14 часов и пройдет в формате: три периода по 15 минут. В перерывах зрители смогут поучаствовать в розыгрыше хоккейной и фестивальной атрибутики, а также сфотографироваться со «звездами хоккея» российского кино.

За два часа до начала игры, в 12:00, состоится пресс-конференция с участниками матча и встреча актеров со зрителями. Вход на все мероприятия будет свободным, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#культура #отдых #спорт

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