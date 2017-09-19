Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:31 4

Неизвестные ночью похитили дартс из благовещенского кафе (видео)

Неизвестные ночью похитили дартс из благовещенского кафе (видео)

В ночь на 19 сентября благовещенцы обокрали местное кафе. Неизвестные пролезли на территорию заведения и украли дартс. Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое – мужчина и женщина – подошли к кафе. Сделав глоток из стеклянной бутылки, женщина забралась на ограждение, а затем, оглянувшись, исчезла из поля зрения камеры. Далее на кадрах видно, как женщина схватила мишень и сбежала вместе с ней.

Заявление от представителей кафе стражам порядка не поступало, сообщили в городской полиции. Тем не менее правоохранительные органы по данному факту проводят проверку.

Просмотров всего: 722

#закон #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Ограбление века.

  • bram

    bram
    3 часа назад

    И что, за дротики теперь срок дают?

  • Ежык

    Ежык
    3 часа назад

    Не пиво украли...а так сказать проявили интерес к спорту...однозначно...понять и прррростить))))

  • postal

    postal
    1 час назад

    Ежык

    Не пиво украли...а так сказать проявили интерес к спорту...однозначно...понять и прррростить))))



    Заядлые дротисты!

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Многоквартирный дом в амурском селе топило нечистотами

сегодня, 19:03
Происшествия

В Свободном микpoaвтoбyc сбил водителя мoкика
Общество 10

Экс-руководителей амурских судебных приставов освободили от наказания по амнистии
Происшествия 2

Благовещенцы жалуются на мошенницу, орудующую в спа-салонах (видео)