Неизвестные ночью похитили дартс из благовещенского кафе (видео)

В ночь на 19 сентября благовещенцы обокрали местное кафе. Неизвестные пролезли на территорию заведения и украли дартс. Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое – мужчина и женщина – подошли к кафе. Сделав глоток из стеклянной бутылки, женщина забралась на ограждение, а затем, оглянувшись, исчезла из поля зрения камеры. Далее на кадрах видно, как женщина схватила мишень и сбежала вместе с ней.

Заявление от представителей кафе стражам порядка не поступало, сообщили в городской полиции. Тем не менее правоохранительные органы по данному факту проводят проверку.