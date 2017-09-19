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19сентября
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В Белогорске подорожает проезд в общественном транспорте

В Белогорске подорожает проезд в общественном транспорте

В общественном транспорте Белогорска на 2 рубля повысится стоимость проезда. С 1 октября билеты в муниципальных автобусах города будут стоить 22 рубля.

В управлении ЖКХ администрации Белогорска сообщили, что стоимость проезда в 22 рубля устанавливалась еще в 2015 году. Однако перевозчики, по предложению главы города Станислава Мелюкова, поднимать цену сразу на три рубля (с 19-ти) не стали. И с 1 января 2016 года билеты в автобусах Белогорска подорожали лишь на рубль.

В управлении ЖКХ отметили, что стоимость проезда в автобусах Белогорска оставалась для пассажиров неизменной в течение более полутора лет и была одной из самых низких в регионе. Однако в связи с подорожанием в ряде сегментов экономики удерживать цену на прежнем уровне поставщики услуг пассажироперевозок уже не могут, пишет пресс-служба главы Белогорска.

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#Белогорск #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    57 минут назад

    выборы прошли :)))

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