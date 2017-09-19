Благовещенские чиновники прокатились по новой велодорожке

В Благовещенске чиновники и представители велоклубов сели на двухколёсный транспорт, чтобы оценить готовность велодорожки протяжённостью более 7 километров. Ее строят на Новотроицком шоссе. Строительство вышло на завершающую стадию. Члены проверяющей комиссии высказали подрядчику свои пожелания.

На встречу были приглашены представители администрации Благовещенска, руководители подрядных организаций, выполняющих заказ, руководитель организации заказчика МГУКС Татьяна Соболева, начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин, первый заместитель мэра города Благовещенска Владимир Константинов и представители местного велосипедного клуба.

Руководитель благовещенского велоклуба Оксана Пыгамова ждала велодорожку три года. Просьбу оборудовать ее благовещенка озвучила ещё прежнему губернатору Олегу Кожемяко. И вот наконец горожанка дождалась первого тестирования почти построенной дорожки.

«Нужно обязательно, где будут пересекать проезжую часть, выставлять знаки предупреждающие для машин, где поворот на 5-ю стройку. И нужно какое-то сделать ограничение для велосипедистов, потому что будут вылетать на основную трассу. Трасса очень опасная, там ходят большегрузы, тем более сразу поворот идет. Можно сказать, мёртвая зона. Велосипедист – он же как пуля летит», – отметила Оксана Пыгамова.

Первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов кататься на велосипеде предпочитает по набережной, рядом с которой живет. Велосипедная дорожка в районе Новотроицкого шоссе, по его мнению, больше подходит для отдыха. А набережная хороша с точки зрения удобства.

«Набережная вот она. Вышел из дома и поехал. А сюда нужно приехать. Это нужно больше времени. Я думаю, здесь немножко интереснее будет. Да и набережная ещё приелась. Здесь рельеф – спуски, подъёмчики. По набережной лавируешь, а здесь естественные повороты. Для велосипедистов здесь интереснее, чем на набережной. Но набережная более коммуникабельная, она ближе, поэтому будет более востребованной», – сказал Владимир Константинов.

Протяженность велодорожки в городской черте более 5 километров, за городом – почти 2. В начале велотрассы предусмотрена парковка для автомобилей на 50 мест для тех, кто велосипед довезет сюда на машине.

Ширина проезжей части на Новотроицком шоссе не уменьшилась, говорят в минтрансе. Велосипедную дорожку сделали за счёт обочины. Ее ширина – 2,5 метра. Объект готов на 95 %. Официально открыть велодорожку обещают к 30 сентября. Подрядчику необходимо устранить замечания и сделать освещение. Также в местах сближения с проезжей частью автодороги велодорожка будет ограждена бордюрным камнем или металлическим двойным барьерным ограждением. Места пересечения велодорожки с автодорогами обустраиваются дорожными знаками и специальной дорожной разметкой.

«Основное, о чём говорили члены комиссии, я в курсе был. Основное замечание – недоделанные работы. Им кажется, что всё так и останется. Всё до конца сентября, какие-то мелочевки есть, которые нужно доделать. Тут осталось подключение электричества, обочины надо засыпать и парковку заасфальтировать надо», – рассказал руководитель подрядной организации Самвел Акопян.

Будет ли велодорожка пользоваться спросом у благовещенцев, пока неизвестно. Но уже точно решено, что традиционные велопробеги будут проходить именно здесь.

«Близится к завершению проект по устройству в нашей области велосипедной дорожки, дата сдачи нами изначально была поставлена 30 сентября. Сегодня мы выехали встретиться на велотрассе, так сказать, с непосредственными заказчиками в лице представителей любителей велосипедного спорта. Основная часть работ уже выполнена, объект готов на 95 %, можно подвести предварительные итоги. Все пожелания будут учтены нами перед сдачей заказа. Дорога для велосипедистов будет соответствовать всем требованиям к устройству велодорожек вдоль существующих автомобильных дорог», – рассказал министр транспорта и строительства Андрей Тягло.