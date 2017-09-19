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19сентября
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сегодня, 15:56 11

Благовещенские чиновники прокатились по новой велодорожке

Благовещенские чиновники прокатились по новой велодорожке

В Благовещенске чиновники и представители велоклубов сели на двухколёсный транспорт, чтобы оценить готовность велодорожки протяжённостью более 7 километров. Ее строят на Новотроицком шоссе. Строительство вышло на завершающую стадию. Члены проверяющей комиссии высказали подрядчику свои пожелания.

На встречу были приглашены представители администрации Благовещенска, руководители подрядных организаций, выполняющих заказ, руководитель организации заказчика МГУКС Татьяна Соболева, начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин, первый заместитель мэра города Благовещенска Владимир Константинов и представители местного велосипедного клуба.

Руководитель благовещенского велоклуба Оксана Пыгамова ждала велодорожку три года. Просьбу оборудовать ее благовещенка озвучила ещё прежнему губернатору Олегу Кожемяко. И вот наконец горожанка дождалась первого тестирования почти построенной дорожки.

«Нужно обязательно, где будут пересекать проезжую часть, выставлять знаки предупреждающие для машин, где поворот на 5-ю стройку. И нужно какое-то сделать ограничение для велосипедистов, потому что будут вылетать на основную трассу. Трасса очень опасная, там ходят большегрузы, тем более сразу поворот идет. Можно сказать, мёртвая зона. Велосипедист – он же как пуля летит», – отметила Оксана Пыгамова.

Первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов кататься на велосипеде предпочитает по набережной, рядом с которой живет. Велосипедная дорожка в районе Новотроицкого шоссе, по его мнению, больше подходит для отдыха. А набережная хороша с точки зрения удобства.

«Набережная вот она. Вышел из дома и поехал. А сюда нужно приехать. Это нужно больше времени. Я думаю, здесь немножко интереснее будет. Да и набережная ещё приелась. Здесь рельеф – спуски, подъёмчики. По набережной лавируешь, а здесь естественные повороты. Для велосипедистов здесь интереснее, чем на набережной. Но набережная более коммуникабельная, она ближе, поэтому будет более востребованной», – сказал Владимир Константинов.

Протяженность велодорожки в городской черте более 5 километров, за городом – почти 2. В начале велотрассы предусмотрена парковка для автомобилей на 50 мест для тех, кто велосипед довезет сюда на машине.

Ширина проезжей части на Новотроицком шоссе не уменьшилась, говорят в минтрансе. Велосипедную дорожку сделали за счёт обочины. Ее ширина – 2,5 метра. Объект готов на 95 %. Официально открыть велодорожку обещают к 30 сентября. Подрядчику необходимо устранить замечания и сделать освещение. Также в местах сближения с проезжей частью автодороги велодорожка будет ограждена бордюрным камнем или металлическим двойным барьерным ограждением. Места пересечения велодорожки с автодорогами обустраиваются дорожными знаками и специальной дорожной разметкой.

«Основное, о чём говорили члены комиссии, я в курсе был. Основное замечание – недоделанные работы. Им кажется, что всё так и останется. Всё до конца сентября, какие-то мелочевки есть, которые нужно доделать. Тут осталось подключение электричества, обочины надо засыпать и парковку заасфальтировать надо», – рассказал руководитель подрядной организации Самвел Акопян.

Будет ли велодорожка пользоваться спросом у благовещенцев, пока неизвестно. Но уже точно решено, что традиционные велопробеги будут проходить именно здесь.

«Близится к завершению проект по устройству в нашей области велосипедной дорожки, дата сдачи нами изначально была поставлена 30 сентября. Сегодня мы выехали встретиться на велотрассе, так сказать, с непосредственными заказчиками в лице представителей любителей велосипедного спорта. Основная часть работ уже выполнена, объект готов на 95 %, можно подвести предварительные итоги. Все пожелания будут учтены нами перед сдачей заказа. Дорога для велосипедистов будет соответствовать всем требованиям к устройству велодорожек вдоль существующих автомобильных дорог», – рассказал министр транспорта и строительства Андрей Тягло.

Просмотров всего: 1512

#транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    странное фото-это что и есть новая дорога?

  • bram

    bram
    3 часа назад

    Братеев

    странное фото-это что и есть новая дорога?



    на фотографии видно то, что откаты у дороги крутые



  • КанзаС

    КанзаС
    2 часа назад

    Сколько денег вбухали в НИКУДА... Кто там ездить будет то ,а ? Лучше бы эти средства на освЕщение и установку отбойников на поворотах по Аэропортовской трассе потратили...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Обещали 30 км...а хватило на 7? Закатите назад "губу" и верните назад откат...Постройте еще 8 км хотя бы.

  • Житель Города

    Житель Города
    2 часа назад

    Я даже не представляю кто и зачем поедет по ней кататься...

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    проблема в том, что если люди захотят покататься по ней, то до дорожки надо еще доехать. ехать из центра города до дорожки на велосипеде, мягко говоря, проблематично

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    bram

    Братеев

    странное фото-это что и есть новая дорога?



    на фотографии видно то, что откаты у дороги крутые



    Это на фото еще ровный участок показан))), там промеж кустов вообще трындец извилистый, что по горизонтали, что по вертикали - амурские волны.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    типичный пример, когда чинуши и частная шарага по имели бюджетное бабло в рамках правового поля )))

    а дорожка через пару лет зарастет травой и придёт в негодность потому что она там ни кому не нужна

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    По трассе много велосипедистов летом катается. Правда, на более длительные расстояния.

  • Nikodim

    Nikodim
    57 минут назад

    не знаю, насколько велосипедисты получили то, что хотели, но то, что у автомобилистов забрали обочину - это факт. и не дай Бог еще на 30 км размахнутся.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    55 минут назад

    "Кто-то" спасал "чьё-то" предприятие.

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