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Благовещенцы жалуются на мошенницу, орудующую в спа-салонах (видео)

Благовещенцы жалуются на мошенницу, орудующую в спа-салонах (видео)

В социальных сетях жители Благовещенска обсуждают действия девушки, которую подозревают в мошенничестве. Амурчанка якобы обманывает администраторов спа-салонов областного центра, присваивая их деньги и товар.

Как сообщается, девушка использует определенную схему. Она заходит в салон, чтобы записать маму на массаж, при этом имя матери и ее контакт вымышленные. Она «случайно» замечает витрину с косметикой и просит показать ей товар. Параллельно задает много вопросов не по теме, отвлекая администратора. Интересуется, будет ли сдача с купюры в 5 тысяч рублей. Получив положительный ответ, спрашивает, нужно ли посмотреть мелочь, чтобы ей дали сдачу крупными купюрами, рассчитывая, что администратор не заметит, что крупную купюру девушка не давала, а отдаст «сдачу» и товар. Если же трюк не удается, мошенница уходит говоря, что наличных у нее нет, а кредитная карта в машине.

Пользователи соцсетей отметили, что девушка им знакома. «Много где бывает и по одной схеме работает, только купюры меняет – то 1 000, то 5 000», – написал один из юзеров.

В полиции Благовещенска ИА «Амур.инфо» рассказали, что 18 сентября они зарегистрировали сообщение по данному факту. Проводится проверка.

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#интернет #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    ничего нового, продавцы не внимательные

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Старая добрая схема, которая хорошо работала в 90-е годы взята мошенниками их НЛП и носит названия "Разрыв шаблона".

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